Dortmund thắng Mainz 2-0 để bám đuổi Bayern, Frankfurt thắng trận đấu có 10 bàn thắng

Karim Adeyemi lại ghi bàn giúp Borussia Dortmund giành chiến thắng 2-0 trên sân Mainz.

Dortmund phải thi đấu mà không có tiền đạo ngôi sao Serhou Guirassy, ​​người đã phải rời sân trước giờ bóng lăn vì chấn thương chân. Guirassy đã gặp vấn đề trong chiến thắng 1-0 trước Wolfsburg cuối tuần trước. Thay vào đó, Julian Brandt được bố trí đá ngay sau 2 tiền đạo. Chính Brandt kiến ​​tạo cho Daniel Svensson mở tỷ số ở phút 27 trong một pha phản công. Adeyemi nâng tỷ số lên 2-0 trong một pha phản công khác ở phút 40, anh cắt đường chuyền của đối phương rồi bứt tốc về phía trước, phối hợp ăn ý với Brandt trước khi ghi bàn trong trận thứ 2 liên tiếp.

Triển vọng của Mainz lại một lần nữa bị đe dọa khi thủ môn Robin Zentner bị đuổi khỏi sân ở phút 67 vì phạm lỗi với Adeyemi. HLV Niko Kovac của Dortmund đã tung tiền đạo người Bồ Đào Nha, Fabio Silva vào sân muộn trong trận ra mắt. Với kết quả này, Dortmund vẫn là đội duy nhất bất bại ngoài Bayern - đội đang dẫn đầu với tối đa 15 điểm sau năm trận. Dortmund đang kém 2 điểm so với ngôi đầu vì trận hòa ở ngày mở màn.

“Tôi biết bóng đá Đức kỳ vọng Bayern không được phép tự ý rời sân, nhưng chúng tôi phải duy trì sự ổn định như hiện tại”, Kovac nói. “Đây là trận đấu thứ 5 của Bundesliga. Chưa có nhiều diễn biến đáng kể, nhưng chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Eintracht Frankfurt giành chiến thắng hủy diệt chủ nhà M’Gladbach với tỷ số 6-4.

Eintracht Frankfurt giành chiến thắng trong trận đấu có 10 bàn thắng. Frankfurt đã có một màn trình diễn hủy diệt trong hiệp một khi đánh bại M’Gladbach với tỷ số 6-4 ngay trên sân khách, mặc dù họ đã dẫn trước 6-0 ngay đầu hiệp hai. Phải mất 10 phút Robin Koch của Frankfurt mới ghi bàn phá vỡ được thế bế tắc, và khi anh làm được điều đó một lần nữa ở phút 47, Gladbach đã không thể ngăn cản Ansgar Knauff, Jonathan Burkardt, Fares Chaibi và Can Uzun ghi thêm bàn thắng trước giờ nghỉ.

HLV Eugen Polanski của Gladbach - cựu HLV đội U23, người được bổ nhiệm tạm quyền sau khi Gerardo Seoane bị sa thải - thậm chí đã thử thay người sau bàn thắng thứ 3, nhưng sai lầm đã quá lớn để có thể sữa chữa. Điều tốt nhất họ có thể làm là ghi được 4 bàn thắng, bắt đầu từ pha lập công của Jens Castrop ở phút 72.

Bayer Leverkusen đã giành chiến thắng 2-1 trước St. Pauli nhưng lại mất Patrik Schick vì chấn thương vào cuối trận, trong khi Alex Grimaldo cũng phải điều trị chấn thương. Đây là trận đấu sân khách thứ 36 liên tiếp bất bại của Leverkusen tại Bundesliga.

Heidenheim đã đánh bại Augsburg 2-1 trên sân nhà, một đòn giáng mạnh vào HLV Sandro Wagner, người đã để thua 4 trận liên tiếp. Trong khi bàn thắng sớm của Johan Bakayoko là đủ để Leipzig giành chiến thắng 1-0 trước Wolfsburg.

PHI SƠN