Donnarumma "cảm thấy như ở nhà tại Man City"

Thủ môn Gianluigi Donnarumma của Man City cho biết anh đã cảm thấy hoàn toàn như ở nhà sau khi chuyển đến đây, đồng thời mô tả cách đội bóng hàng đầu nước Anh khiến anh cảm thấy được trân trọng ngay từ đầu.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma đang tỏa sáng ở Manchester City

Gianluigi Donnarumma đã chia sẻ về việc anh đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Manchester City như thế nào sau khi gia nhập nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa hè này. Chia sẻ với La Gazzetta dello Sport, thủ môn người Italy cho biết anh ngay lập tức cảm thấy được chào đón bởi CLB và các đồng đội mới: "Tôi cảm thấy như ở nhà tại Man City, mặc dù tôi mới chuyển đến đó chưa lâu", Donnarumma nói với tờ báo Italy.

Cầu thủ 26 tuổi này cho biết thêm rằng cách tiếp cận của City trong các cuộc đàm phán đã đóng một vai trò quan trọng trong việc anh quyết định chuyển đến Anh quốc: "Họ rất muốn có tôi, họ khiến tôi cảm thấy mình quan trọng, và giờ đây, họ đã coi tôi là một phần của họ".

Sự xuất hiện của Donnarumma được xem là sự bổ sung lực lượng quan trọng cho đội bóng của Pep Guardiola, củng cố vị trí vốn đã phải cạnh tranh quyết liệt trong những mùa giải gần đây. Tuyển thủ Italy đã có khởi đầu mạnh mẽ trong những lần ra sân đầu tiên cho CLB, hòa nhập hoàn hảo với hệ thống kiểm soát bóng của Guardiola. Gianluigi Donnarumma cho biết làm việc với Pep Guardiola "thậm chí còn tốt hơn tôi mong đợi" và anh đã ổn định cuộc sống tại Manchester City.

Donnarumma rời Paris Saint-Germain vào cuối kỳ chuyển nhượng gần nhất và đã gây ấn tượng kể từ khi chuyển đến Etihad. Cho đến nay, anh đã giữ sạch lưới hai trong bốn trận đấu và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Anh cũng có 6 pha cứu thua từ 8 cú sút trúng đích phải đối mặt. Donnarumma đã nhanh chóng khẳng định vị trí thủ môn số một mới của City sau sự ra đi của Ederson, và anh cho biết mình đang yêu thích cuộc sống ở Ngoại hạng Anh: "Bạn cảm thấy như được mê hoặc khi nghe ông ấy (Guardiola) nói. Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy, nhưng thực tế còn tuyệt vời hơn tôi mong đợi. Tôi hy vọng sẽ ở lại Manchester càng lâu càng tốt và có được những trải nghiệm thực sự độc đáo".

Khởi nghiệp tại AC Milan trước khi gia nhập PSG theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 năm 2021, Donnarumma cũng lưu ý về sự khác biệt giữa Serie A và Ngoại hạng Anh: "Tôi đã rất may mắn khi được theo dõi từ hai nơi rất khác nhau: Ligue 1 và Ngoại hạng Anh. Nhìn từ xa, tôi có thể nói rằng 'bóng đá' của chúng tôi không hề kém cạnh so với các giải đấu khác. Ở Anh, họ chạy từ đầu đến cuối trận. Với chúng tôi thì không như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là tốt hơn hay tệ hơn; đó chỉ là bản chất của bóng đá".

