Dồn dập tin chấn thương dội về với Arsenal

HLV Mikel Arteta đã phải đối mặt với một kỳ nghỉ quốc tế hỗn loạn vì nhiều chấn thương của các trụ cột, đặc biệt khi phía trước họ là một tuần thi đấu cực kỳ căng thẳng tại giải Ngoại hạng Anh lẫn châu Âu.

HLV Mikel Arteta lo lắng khi trung vệ Gabriel chịu một chấn thương có vẻ nghiêm trọng.

Arsenal đã phải chịu một chấn thương nghiêm trọng khi trung vệ Gabriel tập tễnh rời sân trong trận giao hữu giữa Brazil và Senegal, diễn ra trên chính sân vận động Emirates của mình. Ngôi sao 27 tuổi này đã ngã xuống ngay trước khi trận đấu kết thúc và được điều trị ở đùi phải, buộc HLV Carlo Ancelotti phải thay anh ra. “Tôi không biết liệu Gabriel có bị chấn thương không”, Ancelotti nói sau trận đấu. “Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy có gì đó ở cơ khép. Cậu ấy sẽ được kiểm tra vào ngày mai. Chúng tôi rất buồn khi cậu ấy cảm thấy như vậy. Tôi mong cậu ấy sớm khỏe lại”.

Sự vắng mặt của Gabriel sẽ là một đòn giáng mạnh vào Pháo thủ sau khởi đầu mùa giải ấn tượng, với hàng phòng ngự chắc chắn chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 11 trận tại Ngoại hạng Anh. Gabriel được cho là trung vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh mùa này, và khả năng vắng mặt của anh sẽ là một mối lo ngại đối với HLV Arteta, đặc biệt là khi ông đã phụ thuộc vào ảnh hưởng của anh từ các tình huống cố định.

Chưa dừng lại, hậu vệ đa năng Riccardo Calafiori cũng đã rút lui khỏi nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Italy do chấn thương. HLV đội tuyển Italy, Gennaro Gattuso xác nhận: “Calafiori đã rời trại huấn luyện. Chúng tôi đã thử Calafiori, cậu ấy gặp một vài vấn đề. Tôi cảm ơn sự tận tâm của cậu ấy khi đã ở lại đây một tuần, có lẽ Riccardo đã có thể ra sân, nhưng điều đó sẽ không công bằng với cậu ấy hoặc Arsenal”.

Arsenal bước vào kỳ nghỉ quốc tế với trận hòa 2-2 tại Sunderland, họ dù vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 26 điểm, nhưng đã bị Man.City thu hẹp cách biệt chỉ còn 4 điểm. Sau kỳ nghỉ, HLV Arteta đang thấy danh sách chấn thương nối dài hơn, khi Gabriel và Calafiori thêm vào phòng điều trị vốn đã có đội trưởng Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, Victor Gyokeres, Noni Madueke và Kai Havertz.

Đáng lo hơn, Pháo thủ sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur trong trận derby Bắc London đầu tiên của mùa giải vào ngày 23-11, và phải làm khách tại Chelsea - một trận derby London nóng bỏng khác - sau đó một tuần. Chen giữa lịch trình đó sẽ là trận tiếp đón Bayern Munich tại Champions League.

