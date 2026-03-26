Đội tuyển Việt Nam thắng dễ trong ngày Hoàng Hên đá trọn 90 phút

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên được tạo điều kiện thi đấu trọn 90 phút, đóng góp nhiều vào lối chơi của đội tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước Bangladesh ở trận giao hữu vào tối 26-3.

Đội tuyển Việt Nam thắng dễ 3-0 trước Bangladesh. ẢNH: MINH HOÀNG

Đúng như chia sẻ trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik đăng ký Hoàng Hên vào đội hình xuất phát trong cuộc so tài với Bangladesh. Tuy nhiên, đá cặp với Hoàng Hên là Phạm Tuấn Hải chứ không phải Nguyễn Xuân Son. Chính bộ đôi Hoàng Hên và Tuấn Hải đã bỏ lỡ cơ hội đầu tiên ở phút thứ 4, khi chạy cắt mặt không thành công từ quả phạt của Trương Tiến Anh bên cánh phải.

Nhưng Tuấn Hải chỉ cần thêm 4 phút để mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Từ quả phạt góc rất khó chịu của Tiến Anh, Tuấn Hải dứt điểm làm bóng chạm chân Zayyan Ahmed rồi đổi hướng bay vào lưới.

Trận ra mắt của Đỗ Hoàng Hên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Pha lập công của Tuấn Hải tiếp thêm hưng phấn cho các đồng đội. Lần lượt, các cú sút được Hoàng Hên và Nguyễn Hoàng Đức tạo ra, nhưng phải đến tình huống tham gia tấn công của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh ở phút 18 thì mới có bàn thắng tiếp theo. Nguyễn Quang Hải treo bóng để Xuân Mạnh phá bẫy việt vị, băng xuống đánh đầu đập đất về góc xa, khiến thủ môn Mehedi Hasan Srabon chỉ biết đứng nhìn khi bóng lăn vào lưới.

Đến phút 38, đội tuyển Việt Nam có bàn thắng thứ 3. Nguyễn Hai Long thoát xuống bên cánh trái, ngoặt sang chân phải rồi lại đảo sang chân trái trước khi tung cú sút chìm chéo góc làm tung lưới Bangladesh.

Hai Long ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam. ẢNH: MINH HOÀNG

Trong hiệp một, Bangladesh cũng chỉ một lần khiến thủ môn Đặng Văn Lâm phải trổ tài ở phút 20. Từ cự ly hơn 20 m, Foysal Ahmed Fahim tung cú sút chìm và căng về góc phải, nhưng thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã bay người cản phá đẹp mắt. Điều này khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 3-0 nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Quãng thời gian ở hiệp 2, HLV Kim Sang-sik đưa ra đến 5 sự điều chỉnh, trong đó có việc đưa tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son vào sân từ đầu hiệp. Nhưng ông giữ Hoàng Hên thi đấu trọn 90 phút, thử nghiệm đội hình có sự kết hợp với Xuân Son. Ở hiệp đấu này, Xuân Son có 2 cơ hội tiếp cận khung thành đối phương nhưng không tận dụng thành công. Tương tự là Khuất Văn Khang vào cuối trận.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son thi đấu nỗ lực trong hiệp 2. ẢNH: MINH HOÀNG

Phút 88, đội tuyển Việt Nam tổ chức phản công nhanh khi Phạm Gia Hưng vẩy bóng sang cánh phải. Hoàng Hên xử lý khéo léo rồi cứa lòng về góc xa từ cự ly hơn 25 m, nhưng bóng dội cột dọc bật ra ngoài. Trước khi trận đấu khép lại, Xuân Son tạt từ cánh phải để Gia Hưng phá bẫy việt vị thoát xuống, dứt điểm đưa bóng dội xà ngang bật ra.

Kết quả thắng 3-0 được đội tuyển Việt Nam bảo toàn đến khi trọng tài cất tiếng còi mãn cuộc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có bước chạy đà hoàn hảo cho cuộc so tài với Malaysia tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31-3 tới. Trong đó, ông Kim cũng đã có những đánh giá ban đầu về việc thử nghiệm Xuân Son và Hoàng Hên trên mặt trận tấn công.

HỮU THÀNH