Đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Từ hai trận thắng liên tiếp trước đội tuyển Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam đã nhận tin vui từ FIFA khi được tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, theo thống kê của trang Footy Ranking.

Đội tuyển Việt Nam lên hạng 111 trên BXH FIFA

Trước khi bước vào loạt trận FIFA Days vào tháng 10, đội tuyển Việt Nam đứng hạng 114 thế giới. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã được cộng 13,7 điểm sau 2 trận thắng trước đội tuyển Nepal, qua đó nâng tổng số điểm lên 1.183,6. Điểm số này giúp đội tuyển Việt Nam tăng 3 bậc, lên vị trí 111 thế giới và đứng nhì Đông Nam Á.

Thái Lan tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, đội bóng này cũng có 2 trận thành công ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua khi thắng 2-0 và 6-1 trước Đài Bắc Trung Hoa và tăng 5 bậc, lên hạng 96.

Trong khi đó sau hai trận thua ở vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á trước Saudi Arabia và Iraq, Indonesia bị trừ 13,21 điểm, mất vị trí thứ ba vào tay Malaysia. Đội tuyển Malaysia đã lấy lại vị trí thứ ba từ Indonesia sau hai trận thắng trước đội tuyển Lào và được cộng 13,3 điểm.

Indonesia thi đấu không thành công ở vòng loại 4 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Các vị trí còn lại của Đông Nam Á ở kỳ phân bậc tháng 10 lần lượt là Philippines (141), Singapore (155), Myanmar (163), Campuchia (179), Brunei (185), Lào (188), Timor Leste (197). Ở top 10 thế giới, Tây Ban Nha vẫn dẫn đầu, theo sau lần lượt là Argentina, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Brazil… Bảng xếp hạng FIFA thường được tổng hợp hàng tháng nhằm tính các nhóm hạt giống trước các cuộc bốc thăm những giải đấu trong hệ thống của FIFA.

CAO TƯỜNG