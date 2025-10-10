Đội tuyển U23 Việt Nam thua U23 Qatar 0-1

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên gặp U23 Qatar trên sân 321Sports, Abu Dhabi và để thua với tỷ số 0-1.

Hai trận đấu tại Saudi Arabia là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam rèn luyện trước thềm SEA Games 33.

Trận đấu diễn ra vào tối 9-10 (giờ Saudi Arabia) và cũng là dịp để ban huấn luyện thử nghiệm, đánh giá lực lượng trong bối cảnh có tới 8 cầu thủ trụ cột đang tham gia Đội tuyển Quốc gia thi đấu tại Vòng loại Asian Cup 2027. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ ít được ra sân thi đấu có dịp thể hiện và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

Ngay từ những phút đầu, U23 Việt Nam nhập cuộc tự tin và tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 3, sau tình huống phạt góc, Quốc Cường tung cú vô lê nhanh khiến thủ môn U23 Qatar phải trổ tài cứu thua. Đến phút thứ 10, Anh Quân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác cho Viktor Lê dứt điểm, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Trong phần lớn thời gian hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn, trong khi U23 Qatar gặp khó trong việc triển khai bóng. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội bạn đến ở phút 31, nhưng thủ môn Văn Bình đã kịp thời phản xạ, cứu thua cho đội nhà.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh lần lượt tung nhiều gương mặt mới như Văn Thuận, Long Vũ và tân binh Việt kiều Nguyễn Vadim nhằm thử nghiệm đội hình. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Vadim ghi dấu ấn với đường chọc khe tinh tế cho Văn Thuận thoát xuống đối mặt thủ môn, song hậu vệ U23 Qatar kịp thời lùi về cản phá.

U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận chủ động, nhưng đến phút 75 lại phải nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu từ quả phạt góc của đội bạn. Dù nỗ lực tấn công ở những phút cuối, trong đó có cơ hội đáng tiếc của Văn Thuận ở phút bù giờ, U23 Việt Nam không thể ghi bàn gỡ hòa và chấp nhận thua 0-1.

Trận giao hữu thứ hai giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar sẽ diễn ra vào 19g00 giờ địa phương (22g00 giờ Việt Nam) ngày 13-10 tới. Đây tiếp tục được xem là dịp quan trọng để ban huấn luyện đánh giá, hoàn thiện đội hình và chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho các giải đấu sắp tới.

ĐOÀN NHẬT