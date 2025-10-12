Đội tuyển Scotland có thể hiện thực hóa giấc mơ World Cup sau 28 năm

Che Adams lạc quan vào cơ hội đội tuyển Scotland chấm dứt 28 năm vắng bóng tại World Cup.

Hôm thứ Năm, Scotland đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Hy Lạp để giành chiến thắng vang dội 3-1 tại Hampden Park, với các bàn thắng của Ryan Christie, Lewis Ferguson và Lyndon Dykes đã thắp lên hy vọng rằng Scotland cuối cùng cũng có thể chấm dứt 28 năm vắng bóng trên đấu trường thế giới. Trước trận đấu vào Chủ nhật với Belarus tại Hampden, Scotland hiện bằng 7 điểm với Đan Mạch ở vị trí đầu Bảng C, và hơn Hy Lạp ở vị trí thứ 3 đến 4 điểm. Giờ đây, Scotland có thể đảm bảo cho mình ít nhất một suất dự play-off nếu giành chiến thắng, với điều kiện Hy Lạp thua Đan Mạch trong cùng đêm ở trận đấu còn lại của vòng bảng.

“Đó thực sự là một chuyến tàu lượn cảm xúc”, Adams thừa nhận sau chiến thắng kịch tính trước Hy Lạp. “Đó luôn là một bước ngoặt khó khăn. Hy Lạp là một đối thủ mạnh, nhưng tôi vui vì chúng tôi đã giành được 3 điểm. Tôi nghĩ đó là phong cách của Scotland. Chúng tôi không bao giờ để mọi thứ trở nên dễ dàng. Một lần nữa, chúng tôi đã tự làm khó mình, bị dẫn trước một bàn, nhưng chúng tôi đã kiên cường. Chúng tôi biết mình sẽ trở lại. Điều quan trọng là niềm tin và sự nỗ lực, và chúng tôi đã làm được điều đó. Miễn là chúng ta chiến thắng, tôi không quan tâm đến việc phải nỗ lực như thế nào. Suy cho cùng, tất cả chúng ta đều là một đội và cùng hướng tới một mục tiêu”.

Lewis Ferguson mừng bàn thắng thứ 2 cho Scotland vào lưới Hy Lạp.

Vào Chủ nhật, cầu thủ 29 tuổi này hy vọng sẽ có một buổi tối yên bình hơn, nơi người hâm mộ của họ tiếp tục thúc đẩy đội tuyển hướng đến chiến thắng trước đội cuối bảng Belarus tại Hampden. Adams thừa nhận: “Người hâm mộ đã ủng hộ và động viên chúng tôi. Đôi khi, thật khó để dâng cao đội hình và gây sức ép, nhưng chúng tôi đã kiên trì, và họ đã tin tưởng - chúng tôi đã đền đáp xứng đáng cho họ. Hy vọng sẽ có thêm nhiều đêm đặc biệt như thế nữa ở đây. Chính chúng tôi, với tư cách là những cầu thủ trên sân, phải đảm bảo những khoảnh khắc đó xảy ra”.

Tuy nhiên, dù Scotland có thể đã giành chiến thắng vào Chủ nhật, thì cuộc chiến ở vòng loại vẫn chưa kết thúc, với trận lượt về gặp Hy Lạp sẽ diễn ra tại Athens vào tháng tới, trước khi đội bóng của HLV Steve Clarke kết thúc chiến dịch bằng trận đấu với Đan Mạch trên sân nhà. Adams, người đã ghi 4 bàn trong 3 trận gần nhất cho Scotland, nói thêm: “Đúng vậy, vòng loại World Cup luôn rất khó khăn. Ba trận đấu nữa, như bạn đã thấy khi Đan Mạch thắng Belarus 6-0, có thể vị trí sẽ quyết định đến hiệu số bàn thắng bại. Chủ nhật này sẽ là một thử thách khó khăn nữa, nhưng hãy từng bước một. Đó là giấc mơ của tất cả mọi người, phải không?”.

PHI SƠN