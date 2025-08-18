Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành Huy chương đồng

Các cầu thủ Việt Nam đã không thể tiến đến trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 sau khi để thua Australia ở trận bán kết. Phía trước, thầy trò HLV Mai Đức Chung còn trận tranh hạng ba mà với vị thế của đội chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam càng không được trắng tay.

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở trận tranh hạng ba.

Phát biểu trước buổi tập vào chiều 18-8, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Có lẽ mọi người xem trực tiếp trận đấu cũng thấy khá tiếc. Các bạn đã thi đấu với 150% sức rồi nhưng đối thủ quá mạnh. Dù hiệp hai chúng ta đã chơi tốt hơn nhưng bóng đá là như vậy, có quyết tâm cao nhưng còn phụ thuộc vào nhiều mặt nữa.

Chúng ta vẫn còn trận tranh hạng ba, trước buổi tập tôi cũng đã nhắc nhở toàn đội tập trung sinh hoạt, tập luyện thật tốt cho trận đấu ngày mai. Hy vọng mọi người sẽ mang hết sức ra chiến đấu với tinh thần cao nhất để hướng đến kỷ niệm 2 ngày lễ lớn của đất nước 19-8 và 2-9".

Các cầu thủ Việt Nam trên sân tập vào ngày 18-8

Đánh giá về đối thủ Thái Lan – đội bóng mà Việt Nam từng đánh bại tại vòng bảng, HLV Mai Đức Chung cho rằng sự tự tin là cần thiết nhưng không thể chủ quan: “Sự tự tin đó cũng là một phần, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm từ những sai sót ở các trận trước. Chúng tôi đã chỉ rõ ưu, khuyết điểm cho các bạn và mong rằng ở trận đấu này hạn chế được sai sót để tiếp tục giành thắng lợi”.

Ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Thái Lan, điều đó sẽ góp phần lên tinh thần cho toàn đội ở trận đấu này. “Toàn đội xin hứa sẽ thi đấu hơn 100% để quyết tâm giành thắng lợi”, HLV Mai Đức Chung nói. Trận tranh hạng ba giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 16g30 ngày 19-8.

CAO TƯỜNG