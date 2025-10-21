Đội tuyển nữ Việt Nam khởi động cho SEA Games 33

Ngày 21-10, đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam đã chính thức bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung lần thứ 3 trong năm 2025 nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 tới.

Thành phần Ban huấn luyện có sự xuất hiện của HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc.

Địa điểm tập trung lần này là Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trong ngày đầu tiên, 26 cầu thủ có tên trong danh sách triệu tập đã có mặt đầy đủ, ổn định nơi ăn ở và bắt đầu buổi tập đầu tiên ngay trong chiều cùng ngày.

Phát biểu trước buổi tập, HLV trưởng Mai Đức Chung cho biết: “Hiện tại có 26 vận động viên đã tập trung đầy đủ. Một số HLV và cầu thủ của CLB nữ TPHCM vẫn chưa thể góp mặt do đang chuẩn bị cho giải CLB nữ châu Á diễn ra trong tháng 11. Trong thời gian tới, đội sẽ duy trì tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, với kế hoạch thi đấu 3 trận giao hữu từ nay đến ngày 20-11”.

Theo kế hoạch, từ ngày 20-11, đội tuyển nữ sẽ sang Nhật Bản tập huấn và dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với “quân xanh” là các CLB có trình độ phù hợp với ý tưởng chuyên môn của BHL, do LĐBĐ Nhật Bản hỗ trợ bố trí. Sau đợt tập huấn, đội sẽ trở về TPHCM để làm quen với điều kiện thời tiết tương đồng với Thái Lan, trước khi di chuyển sang tham dự SEA Games 33.

HLV Mai Đức Chung cũng chia sẻ thêm: “Đội tuyển đã có nhiều cơ hội cọ xát với các đối thủ mạnh như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và gần đây là đội trẻ nữ Australia tại giải Đông Nam Á. Dù thể hình, thể lực còn hạn chế, nhưng cầu thủ Việt Nam có tinh thần thi đấu kiên cường và sự dẻo dai. Trong giai đoạn này, BHL sẽ tăng cường các bài tập thể lực và chiến thuật để nâng cao khả năng thi đấu áp sát”.

Một số cầu thủ tập riêng để phục hồi

Về lực lượng, một số thay đổi đáng chú ý đã được thực hiện. Tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung chính thức bắt đầu công tác huấn luyện tại địa phương, không góp mặt lần này. Trong khi đó, những trụ cột như Huỳnh Như và Phạm Hải Yến vẫn được triệu tập do đảm bảo được thể lực và chuyên môn.

Đáng chú ý, một số gương mặt trẻ lần đầu được gọi lên tuyển nhằm thay thế cho các cựu binh vắng mặt. Trong đó, Thanh Hiếu và Trần Nhật Lan là hai cái tên được ban huấn luyện đánh giá cao về tiềm năng và hứa hẹn sẽ sớm hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội.

Ở một diễn biến khác, ba cầu thủ Thái Thị Thảo, Dương Thị Vân và Ngân Thị Vạn Sự hiện đang tập riêng để hồi phục chấn thương, chờ ngày trở lại. Đội tuyển nữ quốc gia đang hướng đến mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games, đồng thời chuẩn bị dài hơi cho các giải đấu quốc tế trong năm 2026.

CAO TƯỜNG