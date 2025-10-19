Bóng đá trong nước

Đội tuyển nữ Việt Nam gặp cạnh tranh cực gắt ở vòng bảng SEA Games 33

Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã xác định các đối thủ của mình ở vòng đấu bảng SEA Games 33. Đó đều là những đối thủ đáng gờm như Myanmar, Philippines.

Việt Nam và Thái Lan vẫn hai hai ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV SEA Games 33.

Trước thềm lễ bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam đang là đương kim vô địch được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng đội chủ nhà Thái Lan. Kết quả, các cô gái Việt Nam vào bảng không hề dễ dàng, được ví như bảng “tử thần” với Myanmar, Philippines và Malaysia.

Myanmar vốn đang là đương kim á quân, đội đã thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 32 trong khi Philippines cũng được đánh giá rất cao nhờ dàn cầu thủ gốc nước ngoài chất lượng. Đây là 2 đối thủ rất khó dành cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Trong đó Myanmar vốn luôn khó chịu, không chỉ với các cô gái Việt Nam mà kể cả đội chủ nhà Thái Lan trong các cuộc so tài gần đây.

Cùng với đó, đội chủ nhà Thái Lan vào bảng đấu khá nhẹ nhàng, cùng Campuchia, Singapore và Indonesia. Như vậy, nếu như Việt Nam cùng bảng với Malaysia ở cả bóng đá nam và nữ thì Thái Lan cũng cùng bảng với Campuchia ở hai nội dung này.

Bóng đá nữ đã kết thúc các giải trong nước, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung từ ngày 21-10 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33, sau đó có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Giai đoạn đầu không có sự góp mặt của các thành viên CLB nữ TPHCM do tham dự giải châu Á trong cùng thời điểm.

CAO TƯỜNG

