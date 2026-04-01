Đội tuyển Italy bỏ lỡ kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp

Một trong những cường quốc trong lịch sử bóng đá đã rơi xuống vực sâu không tưởng. Đội tuyển Italy, nhà vô địch thế giới 4 lần, đã không thể giành vé dự World Cup lần thứ 3 liên tiếp sau khi bị đánh bại trong loạt sút luân lưu trước Bosnia & Herzegovina, đội tuyển xếp hạng 66 thế giới, trong vòng play-off châu Âu hôm thứ Ba.

Moise Kean ghi bàn sớm cho Italy nhưng sau đó trung vệ Alessandro Bastoni của Azzurri bị truất quyền thi đấu với thẻ đỏ trực tiếp trước giờ nghỉ, và cầu thủ dự bị Haris Tabakovic của Bosnia đã gỡ hòa ở phút 79, đưa trận đấu vào hiệp phụ với tỷ số 1-1. Trong loạt sút luân lưu, Pio Esposito và Bryan Cristante đã sút hỏng quả phạt đền và Esmir Bajraktarevic, cầu thủ sinh ra ở Mỹ, đã thực hiện thành công quả phạt đền quyết định cho Bosnia.

Bosnia thắng loạt sút luân lưu 4-1 và giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2014 - lần tham dự duy nhất trước đó của họ. Ngược lại, thất bại này càng làm tăng thêm nỗi đau cho đội tuyển quốc gia Italy sau khi bị loại bởi Thụy Điển và Bắc Macedonia, lần lượt, trong vòng play-off vòng loại 2 kỳ World Cup gần đây nhất. “Thật dễ dàng để nói điều gì đang hiệu quả và điều gì không hiệu quả”, HLV Gennaro Gattuso của Italy nói. “Thực tế là Italy đã không đủ điều kiện tham dự 3 kỳ World Cup. Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu của mình, cả với đội tuyển quốc gia và với các CLB”.

Việc Italy bị loại khỏi World Cup lần này đồng nghĩa với việc các nhà vô địch năm 1934, 1938, 1982 và 2006 sẽ trải qua ít nhất 16 năm mà không hề được thi đấu một trận nào tại sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới. Trước đó, lần duy nhất Italy không đủ điều kiện tham dự World Cup là vào năm 1958. “Chúng tôi vẫn không thể tin được - rằng chúng tôi đã bị loại và điều đó lại xảy ra theo cách này”, hậu vệ Leonardo Spinazzola của Italy nói. “Điều này thật đáng buồn cho tất cả mọi người. Cho chúng tôi, cho gia đình chúng tôi, và cho tất cả những đứa trẻ chưa từng được xem Italy thi đấu tại World Cup”.

Những khó khăn của Italy tại World Cup bắt đầu từ năm 2010 và 2014, khi họ đều không thể vượt qua vòng bảng. Mặc dù vậy, Azzurri đã giành chức vô địch châu Âu năm 2021. Trận đấu loại trực tiếp gần nhất của Italy tại World Cup là khi họ giành chức vô địch năm 2006 bằng cách đánh bại Pháp trong loạt sút luân lưu. “Chúng tôi nhận ra mình đang trong một cuộc khủng hoảng lớn”, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina cho biết.

Cả một thế hệ - về cơ bản là bất kỳ ai dưới 15 tuổi - không còn nhớ lần cuối cùng Italy thi đấu tại World Cup: Trận thua trước Uruguay năm 2014 tại Brazil, được nhớ đến bởi pha cắn vai Giorgio Chiellini của Luis Suarez. Không một cầu thủ nào hiện tại của Italy từng tham dự một vòng chung kết World Cup.

Thất bại này sẽ làm dấy lên những câu hỏi về vị thế của Gattuso, người tiếp quản vị trí HLV từ Luciano Spalletti bị sa thải vào tháng 6 khi đội tuyển đang trong tình trạng khủng hoảng sau trận thua trước Na Uy ở trận đầu tiên bảng đấu vòng loại. Sau đó, Azzurri đã có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trước khi lại thua Na Uy vào tháng 11, kết thúc ở vị trí thứ 2 trong bảng và lại phải vào vòng play-off.

Đội tuyển Italy của Gattuso đã vượt qua hiệp một căng thẳng không bàn thắng để đánh bại Bắc Ireland 2-0 trên sân nhà ở trận bán kết play-off tuần trước. Nhưng Azzurri đã gặp nhiều khó khăn hơn nữa khi đối đầu với Bosnia tại sân vận động Bilino Polje ở Zenica, một sân vận động tuy nhỏ nhưng rất uy nghiêm với sức chứa 14.000 chỗ ngồi, được bao quanh bởi các tòa nhà chung cư nhìn ra sân. “Tôi muốn đích thân xin lỗi vì chúng tôi đã không làm được điều đó”, Gattuso nói. “Hôm nay nói về tương lai của tôi không quan trọng. Hôm nay điều quan trọng là phải đến được World Cup, và chúng ta đã không thể”.

VIỆT TÙNG