Đội tuyển Iran được phép lưu trú 2 ngày tại Mỹ

Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã được phép nhập cảnh vào Mỹ sớm hơn 2 ngày so với trận đấu với đội đầu bảng Ai Cập ở Seattle vào ngày 27-6, nhiều hơn một ngày so với 2 trận đấu vòng bảng World Cup 2026 trước đây, nhưng vẫn phải trở lại Mexico ngay sau trận đấu.

Đội tuyển Iran vẫn đang có vị trí tốt ở bảng G bất chấp hành trình di chuyển khắc nghiệt.

Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận với ABC News hôm thứ Ba: “Đối với trận đấu thứ 3 của đội tuyển Iran tại Seattle vào ngày 26-6, đội đã được phép nhập cảnh vào Mỹ sớm hơn 2 ngày so với trận đấu. Đội tuyển Iran vẫn sẽ phải rời đi vào ngày trận đấu kết thúc. Các biện pháp và quy trình an ninh tổng thể vẫn như cũ. Chúng tôi vẫn cam kết cung cấp một giải đấu an toàn nhất có thể cho các cầu thủ, nhân viên và người hâm mộ”.

Iran trở thành đội tuyển đầu tiên tham gia World Cup được tổ chức tại một quốc gia mà họ đang ở trong tinh trạng chiến tranh. Trại huấn luyện của Iran đã được chuyển từ Arizona (Mỹ) đến Tijuana (Mexico) ngay trước giải đấu vì lý do an ninh, và đội cho biết họ đang bị buộc phải di chuyển đến các trận đấu chỉ một ngày trước trận đấu và trở về ngay sau đó một cách không công bằng.

HLV Amir Ghalenoei cho biết hôm Chủ nhật rằng đội của ông đã chơi “một trận đấu tuyệt vời” trong “điều kiện tồi tệ nhất có thể” trong trận hòa 0-0 với Bỉ tại sân vận động SoFi. Ghalenoei cho biết đội tuyển đã gặp khó khăn với thời gian di chuyển ngắn và các vấn đề về thị thực khi nhập cảnh vào Mỹ và Mexico trong những tuần gần đây. Ông cũng nói rằng đội tuyển hầu như không có thời gian để chuẩn bị kỹ lưỡng trước giải đấu và đối đầu với một đối thủ đẳng cấp thế giới như Bỉ, đội bóng xếp hạng 10 của FIFA.

Đội tuyển Iran hiện xếp nhì bảng với 2 điểm - cũng đã hòa 2-2 với New Zealand trong trận mở màn. Họ vẫn còn cơ hội đi tiếp trước khi đối đầu với Ai Cập vào thứ Sáu tại sân vận động Lumen Field ở Seattle. Cục diện tại bảng G hiện rất mở rộng, Ai Cập đang dẫn đầu với 4 điểm, trong khi Bỉ có 2 điểm và New Zealand có 1 điểm. Tuyển Bỉ và New Zealand sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng diễn ra cùng giờ.

LINH SƠN