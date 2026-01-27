Đội tuyển futsal Thái Lan khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á

Các cầu thủ Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lebanon trong trận ra quân tại VCK futsal châu Á 2026 để tạo sự khởi đầu thuận lợi trong cuộc đua giành vé vào Tứ kết ở bảng B.

Đội tuyển futsal Thái Lan giành trọn 3 điểm ở trận ra quân. Ảnh: FAT

Với đẳng cấp vượt trội, Thái Lan đã sớm giành quyền kiểm soát thế trận và đẩy cao đội hình tấn công ngay từ phút đầu tiên. Ưu thế dẫn bàn đã đến với với Thái Lan ngay vào phút thứ 6 từ pha dứt điểm của chân sút chủ lực Osamanmusa. Chỉ bảy phút sau, đến lượt Srirangpirot nhân đôi cách biệt.

Sớm tạo cách biệt về tỷ số cùng thế trận chặt chẽ, Thái Lan chủ động kiểm soát thế trận theo ý đồ của mình, không tạo nhiều cơ hội cho đối phương áp sát gây nguy hiểm trước khung thành đội nhà.

Trận này, Lebanon chủ trương đá chặt chẽ, nỗ lực tổ chức phản công nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của Thái Lan. Họ càng sớm rơi vào thế khó khi bị dẫn bàn trước. Thua trận ra quân khiến Lebanon vào thế bất lợi trong hành trình tranh vé đi tiếp

Đội tuyển Lebanon sẽ là đối thủ ở lượt trận thứ hai của đội tuyển futsal Việt Nam vào ngày 29-1. Sau đó vào ngày 31-1 sẽ gặp đội tuyển futsal Kuwait.

CAO TƯỜNG