Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2026: Kỳ vọng vào các cầu thủ trẻ

Vòng chung kết giải Futsal châu Á 2026 chính thức khởi tranh vào hôm nay 27-1 tại Indonesia. Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ có trận ra quân được dự đoán là đầy khó khăn với đội tuyển Kuwait vào lúc 17 giờ ở Nhà thi đấu Jakarta International Velodrome.

Tham dự giải năm nay có 16 đội được chia vào 4 bảng thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào vòng đấu loại trực tiếp. Khu vực Đông Nam Á có 4 đội góp mặt ở vòng chung kết, gồm Việt Nam và Thái Lan (bảng B) và Indonesia (bảng A), Malaysia (bảng D).

Các tuyển thủ futsal Việt Nam trong buổi tập chiều 26-1. Ảnh: THANH QUỐC

Tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu không thành công khi để thua Malaysia ngay trận ra quân. Mặc dù thắng Indonesia (đội sau đó giành huy chương vàng) và Myanmar, nhưng không thể cứu vãn được một kỳ đại hội khu vực trắng tay. Vì vậy, HLV trưởng Giustozzi đặt niềm tin vào các học trò có thể cải thiện được thành tích tại sân chơi châu Á lần này. “So với giải châu Á gần đây, đội hình hiện tại trẻ trung và có khuynh hướng chơi tấn công hơn. Ban huấn luyện đang nỗ lực giúp các tuyển thủ hoàn thiện về chiến thuật. Đội tuyển cần được thi đấu nhiều hơn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho các cầu thủ, hướng tới tấm vé tham dự World Cup 2029”, ông Giustozzi nói.

Theo nhà cầm quân người Argentina, đội tuyển futsal Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào các nhân tố trẻ. “Chúng tôi tin vào họ, dù có tới 6-7 cầu thủ mới chỉ 20-21 tuổi. Có nghĩa là chúng tôi đang tin vào hành trình của cả đội tuyển. Chúng tôi không thể thắng tất cả các đối thủ, nhưng nếu không duy trì được màn trình diễn tốt trong suốt 40 phút, hay thậm chí trong 120 phút ở 3 trận đấu, thì chúng tôi có thể thua bất kỳ đội nào”, ông Giustozzi chia sẻ.

Tại Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam có các buổi tập thể lực kéo dài khoảng 1 giờ tại phòng gym của nơi lưu trú vào buổi sáng. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực, các cầu thủ tập trung vào những bài tập tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện độ dẻo dai và khả năng chịu tải, nhằm đảm bảo thể trạng tốt nhất sau hành trình di chuyển và lịch tập liên tục những ngày qua. Ngay sau buổi tập thể lực, toàn đội bước vào phiên họp chuyên môn quan trọng. HLV Diego Giustozzi cùng các trợ lý đã cho các cầu thủ xem lại băng hình một số trận đấu gần đây, đồng thời phân tích kỹ các tình huống điển hình trong tấn công và phòng ngự. Thông qua đó, ban huấn luyện chỉ ra những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy cũng như những hạn chế cần sớm khắc phục, giúp các cầu thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch tại vòng chung kết giải Futsal châu Á 2026 với màn so tài cùng đội tuyển futsal Kuwait vào chiều 27-1, sau đó lần lượt gặp đội tuyển futsal Lebanon (15 giờ ngày 29-1) và khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Thái Lan (13 giờ ngày 31-1).

