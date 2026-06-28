WORLD CUP 2026

Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L

SGGPO

Các cầu thủ Anh hoàn tất vòng đấu bảng bằng trận thắng 2-0 trước Panama, trận thắng giúp Tam Sư giành ngôi đầu bảng L đồng thời với 1 pha lập công, Harry Kane trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L

Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh, Panama dù bị đánh giá yếu hơn nhưng cũng nhập cuộc với lối chơi tấn công và suýt có bàn thắng ở phút đầu tiên từ pha dứt điểm của Rodriguez gây vất vả cho thủ môn Pickford.

Tuyển Anh nhanh chóng lấy lại thế trận và dần đẩy Panama vào thế chống đỡ vất vả. Thủ môn Orlando Mosquera liên tục hoạt động trước các pha dứt điểm của hàng công Tam Sư. Đáng chú ý là cú sút của Marcus Rashford vào phút thứ 7 buộc thủ thủ thành Mosquera vất vả cứu thua. Thủ môn này còn có ít nhất hai tình huống trổ tài khác cứu thua cho khung thành đội nhà.

Thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội duy trì từ đầu hiệp hai. Đến phút 62, tuyển Anh đã kịp xuyên thủng mành lưới Panama. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Bellingham kết thúc bằng cú ra chân quyết đoán cận thành ghi bàn cho đội nhà.

Screenshot (108).png

Cách biệt được nhân đôi sau đó không lâu từ pha đánh đầu của Harry Kane. Bàn thắng giúp Kane nâng số lần lập công cho đội tuyển Anh lên 11 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong các kỳ World Cup. Tam Sư chủ động giảm tốc độ, chủ yếu kiểm soát bóng ở khu trung tuyến nhằm bảo toàn chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, bị dẫn cách biệt 2 bàn, Panama càng nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi họ ở thế không còn gì để mất. Nhưng không thể xuyên thủ hàng thủ chắc chắc của đội tuyển Anh đành ra về mà không có điểm nào sau 3 trận đấu. Trong khi đó tuyển Anh giành ngôi đầu bảng để tiếp tục hướng đến mục tiêu tiến đến trận chung kết.

Đối thủ của đội tuyển Anh ở vòng 1/16 sẽ là đội hạng 3 các bảng E hoặc I, H, J, K.

Tin liên quan
QUỐC CƯỜNG

Từ khóa

Orlando Mosquera Panama Phút 62 Tuyển Anh Jude Bellingham Chơi tấn công Chống đỡ Marcus Rashford Trung tuyến Trổ tài

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn