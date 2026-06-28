Đội tuyển Anh giành ngôi đầu bảng L

Các cầu thủ Anh hoàn tất vòng đấu bảng bằng trận thắng 2-0 trước Panama, trận thắng giúp Tam Sư giành ngôi đầu bảng L đồng thời với 1 pha lập công, Harry Kane trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng cho đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup.

Trận đấu khởi đi với tốc độ nhanh, Panama dù bị đánh giá yếu hơn nhưng cũng nhập cuộc với lối chơi tấn công và suýt có bàn thắng ở phút đầu tiên từ pha dứt điểm của Rodriguez gây vất vả cho thủ môn Pickford.

Tuyển Anh nhanh chóng lấy lại thế trận và dần đẩy Panama vào thế chống đỡ vất vả. Thủ môn Orlando Mosquera liên tục hoạt động trước các pha dứt điểm của hàng công Tam Sư. Đáng chú ý là cú sút của Marcus Rashford vào phút thứ 7 buộc thủ thủ thành Mosquera vất vả cứu thua. Thủ môn này còn có ít nhất hai tình huống trổ tài khác cứu thua cho khung thành đội nhà.

Thế trận đôi công hấp dẫn được hai đội duy trì từ đầu hiệp hai. Đến phút 62, tuyển Anh đã kịp xuyên thủng mành lưới Panama. Từ pha phối hợp đá phạt góc, Bellingham kết thúc bằng cú ra chân quyết đoán cận thành ghi bàn cho đội nhà.

Cách biệt được nhân đôi sau đó không lâu từ pha đánh đầu của Harry Kane. Bàn thắng giúp Kane nâng số lần lập công cho đội tuyển Anh lên 11 bàn, trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất cho tuyển Anh trong các kỳ World Cup. Tam Sư chủ động giảm tốc độ, chủ yếu kiểm soát bóng ở khu trung tuyến nhằm bảo toàn chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, bị dẫn cách biệt 2 bàn, Panama càng nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ khi họ ở thế không còn gì để mất. Nhưng không thể xuyên thủ hàng thủ chắc chắc của đội tuyển Anh đành ra về mà không có điểm nào sau 3 trận đấu. Trong khi đó tuyển Anh giành ngôi đầu bảng để tiếp tục hướng đến mục tiêu tiến đến trận chung kết.

Đối thủ của đội tuyển Anh ở vòng 1/16 sẽ là đội hạng 3 các bảng E hoặc I, H, J, K.

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