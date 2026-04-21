Đội trưởng U23 Việt Nam nói về danh hiệu vô địch đầu tiên

Tiền vệ Khuất Văn Khang, đội trưởng U23 Việt Nam có những chia sẻ về chiếc cúp vô địch đầu tiên của mình ở giải U13 toàn quốc.

Sáng 21-4, Báo Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Họp báo giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc - Yamaha Cup 2026. Trong đó, bộ đôi cầu thủ của Thể Công Viettel và U23 Việt Nam - Khuất Văn Khang, Nguyễn Công Phương tham dự với tư cách khách mời. Trưởng thành từ các giải đấu thiếu niên, nhi đồng do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức, hai cầu thủ đã có những chia sẻ cũng như truyền cảm hứng cho các cầu thủ nhí.

Tại họp báo, tiền vệ Khuất Văn Khang xúc động khi nhắc lại kỷ niệm lần đầu vô địch U13 toàn quốc. Anh coi đó là bước ngoặt quan trọng, giúp bản thân có thêm động lực để nỗ lực trong tập luyện và thi đấu, hướng tới những danh hiệu lớn hơn cùng CLB và đội tuyển quốc gia.

Năm nay đánh dấu 30 năm giải U13 toàn quốc được tổ chức. Sân chơi này đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng đam mê cho nhiều lứa cầu thủ xuất sắc, trong đó có: Duy Mạnh, Quang Hải, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu, Tuấn Hải, Văn Toàn, Hoàng Đức, Nhâm Mạnh Dũng, Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Nguyễn Công Phương...

Mùa giải 2026 quy tụ 47 đội bóng đến từ 23 tỉnh/thành. Vòng loại diễn ra từ ngày 2-6 đến 22-6 tại ba địa điểm gồm Đắk Lắk, Hải Phòng và Quảng Ngãi. 16 đội xuất sắc nhất vòng loại sẽ góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Hải Phòng từ ngày 30-6 đến 14-7.

Về điều lệ giải, theo chia sẻ của Bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Tổng thư ký VFF, năm nay mỗi đội được bổ sung thêm một cầu thủ dưới độ tuổi quy định. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho những tài năng đặc biệt có cơ hội cọ xát, tránh bỏ sót những nhân tố triển vọng.

