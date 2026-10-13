Đối thủ của Bayern Munich là đội bóng có 2 HLV trưởng

Đã từng có 2 HLV trưởng ở đội tuyển quốc gia, nhưng tại cấp CLB chuyên nghiệp thì đây là điều hiếm gặp, nhất là với cấp độ hàng đầu châu Âu. Nhưng đó lại là điều diễn ra ở Viking FK, nhà vô địch Na Uy.

Aarsheim và Morten (cùng ngồi giữa) trong ngày ký hợp đồng. Ảnh: Website CLB Viking

Đội bóng Bắc Âu này sẽ là đối thủ của gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich trong lượt trận thứ 2 Champions League vào rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam). Mô hình 2 HLV trưởng kỳ lạ không những tồn tại mà còn đang tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích lãng mạn nhất bóng đá châu Âu cấp CLB mùa này.

Từ cái bắt tay của hai gã tay ngang

Cơ duyên giữa Bjarte Lunde Aarsheim và Morten Jensen bắt đầu từ một cuộc điện thoại vào khoảng năm 2012. Khi đó, Aarsheim — một cựu cầu thủ từng chơi gần 300 trận cho Viking — đang làm việc tại một ngân hàng địa phương, còn Jensen là chuyên gia trong ngành dầu khí. Cả hai cùng huấn luyện các đội bóng bán chuyên và trao đổi với nhau về giấc mơ: "Một ngày nào đó, chúng mình nên cùng nhau dẫn dắt một đội bóng".

Họ là một "cặp đũa lệch" đúng nghĩa về mặt tính cách lẫn xuất phát điểm. Aarsheim (51 tuổi) điềm tĩnh, trầm lắng, mang tư duy phân tích sâu sắc của một cựu tiền vệ. Ngược lại, Jensen trẻ hơn, cá tính, bùng nổ và luôn mang trong mình những ý tưởng điên rồ. "Tôi là người điềm tĩnh và tìm giải pháp, còn Morten lại là người dám nghĩ lớn và dám nói ra những ước mơ viễn tưởng", Aarsheim chia sẻ.

Năm 2020, khi Viking tìm kiếm HLV trưởng mới, Thay vì nộp hồ sơ cạnh tranh với nhau, hai người quyết định bắt tay kết hợp. Họ bước vào buổi phỏng vấn trước Giám đốc điều hành Eirik Bjorno (khi đó mới 29 tuổi) và Giám đốc thể thao Erik Nevland với một tài liệu chiến thuật dài 120 trang cùng một slide trình chiếu độc nhất vô nhị: bức ảnh một đàn cừu đại diện cho các đối thủ, và phía sau là hai chú sói. "Chúng tôi nói với ban lãnh đạo: 'Các anh có muốn thuê hai chú sói săn mồi này không? Chúng tôi sẽ ăn trọn tất cả những con cừu kia'", Jensen nhớ lại.

Ban lãnh đạo Viking đã quyết định mạo hiểm — và đó là quyết định thay đổi lịch sử câu lạc bộ. Giám đốc thể thao của Viking, cựu tiền đạo Man United và Fulham, ông Erik Nevland nhớ lại: "Chúng tôi đang ở một thời điểm trong lịch sử mà chúng tôi cần làm điều gì đó khác để trở nên tốt hơn. Đại loại là: 'Cứ thử đi.' Nó hợp lý. Đó là một canh bạc nhưng chúng tôi đang ở vị trí có thể làm điều đó".

Nevland kể thêm: "Khi tôi nói chuyện với các giám đốc thể thao từ các nước khác, thay vì nói Viking, họ đều 'Ồ, các anh là câu lạc bộ có 2 HLV trưởng.' Nó đặc biệt, và chẳng có lý do gì thay đổi điều đang hiệu quả?"

Đến ngôi vương lịch sử

Sự kết hợp giữa Aarsheim và Jensen tạo nên một guồng máy vận hành hoàn hảo. Aarsheim chịu trách nhiệm chính về hệ thống phòng ngự và các buổi tập chiến thuật, trong khi Jensen phụ trách khâu tấn công và truyền cảm hứng. Họ từ bỏ phương pháp hò hét trên sân tập cổ điển để tập trung vào quản trị nhân sự và nâng cao tư duy chơi bóng cho các cầu thủ.

Nếu có bất đồng, cả hai sẽ đưa ra tranh luận công khai trước toàn bộ BHL cho đến khi đạt được sự thống nhất. "Tôi có thể đọc được suy nghĩ của Morten chỉ trong một giây. Giữa chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề về cái tôi", Aarsheim khẳng định.

Sự ăn ý ấy đã mang lại quả ngọt kỳ diệu. Mùa giải vừa qua, Viking FK vượt qua thế lực Bodo/Glimt để đăng quang giải VĐQG Na Uy (Eliteserien) — chức vô địch đầu tiên của câu lạc bộ sau 35 năm chờ đợi (kể từ năm 1991), giải cơn khát danh hiệu cho thành phố cảng Stavanger.

"Với chúng tôi, Viking chính là Barcelona"

Từ một đội bóng rớt hạng năm 2017, Viking dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Jensen - Aarsheim giờ đây ngang nhiên bước ra sân chơi Champions League để chạm trán Bayern Munich.

Bất chấp sự chênh lệch đẳng cấp ngút ngàn, hai vị HLV vẫn giữ nguyên triết lý tự tin và truyền lửa cho các học trò: "Với chúng tôi, Viking chính là Barcelona. Chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rằng, trong tâm trí của chúng tôi, Viking là đội bóng tuyệt vời nhất thế giới".

LONG KHANG