Đội Thanh Hóa được đề xuất chuyển giao, cầu thủ tập luyện bình thường

Trước những biến động liên quan đến ban lãnh đạo của đội bóng đá Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề xuất phương án tạm thời tiếp nhận, quản lý đội nhằm đảm bảo hoạt động tham gia thi đấu tại mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026.

Theo nội dung tờ trình, đề xuất này được đưa ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đông Á, đồng thời là Chủ tịch đội bóng Thanh Hóa. Vụ việc diễn ra vào tối 28-8, được báo SGGPO đưa tin.

Trước đó, vào năm 2020, đội Thanh Hóa đã được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa theo nghị quyết của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, do ông Cao Tiến Đoan giữ vai trò Chủ tịch.

Nhưng trước diễn biến mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tạm thời tiếp quản và điều hành hoạt động của đội bóng Thanh Hóa, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập luyện và thi đấu theo đúng quy định của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Song song đó, Sở sẽ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh mời gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có năng lực tham gia tiếp quản đội bóng, đảm bảo tuân thủ quy định của Quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, việc tham mưu này nhằm bảo đảm tính chủ động, trong trường hợp ông Cao Tiến Đoan không thể tiếp tục điều hành đội Thanh Hóa thì vẫn có phương án kịp thời, giúp CLB duy trì ổn định và không gián đoạn quá trình thi đấu.

Đội Thanh Hóa đang khởi đầu khó khăn tại mùa giải 2025-2026

Đội Thanh Hóa vẫn duy trì hoạt động

Trong khi sự việc ở ban lãnh đạo đang gây chú ý, hoạt động chuyên môn của đội Thanh Hóa tiếp tục được duy trì. Theo tìm hiểu, thầy trò HLV Choi Won-kwon vẫn duy trì việc tập luyện vào hôm 29-8, trước khi được "xả trại" nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Các thành viên trong CLB đều đã nắm được thông tin về biến động lãnh đạo qua truyền thông. Tuy nhiên, bầu không khí tập luyện hết sức bình thường, thể hiện nỗ lực giữ vững tinh thần trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Dẫu vậy, trận giao hữu dự kiến giữa Thanh Hóa và đội hạng Nhất Bắc Ninh vào ngày 28-8 đã bị hủy. Bên cạnh đó, một vấn đề đáng lo ngại khác là việc cầu thủ vẫn chưa được giải quyết tiền lương.

Về thành tích thi đấu, đội Thanh Hóa đang có khởi đầu không như mong đợi tại V-League 2025-2026. Sau 3 vòng, thầy trò HLV Choi Won-kwon mới chỉ giành được 1 điểm và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Quãng nghỉ tới đây được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng xứ Thanh xốc lại tinh thần, cố gắng cải thiện vấn đề chuyên môn, để trở lại mạnh mẽ khi giải đấu tiếp diễn.

Sau gần 5 năm được tiếp quản bởi Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, Thanh Hóa đã giành 2 Cúp quốc gia tại mùa giải 2023 và 2023-2024, cùng 1 Siêu Cúp quốc gia năm 2023.

