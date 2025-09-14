Đội nữ trẻ TPHCM kiên cường cầm hòa đội mạnh Hà Nam

Trước đối thủ mạnh hơn về kinh nghiệm lẫn lực lượng, các nữ cầu thủ trẻ TPHCM II đã thi đấu đầy quả cảm để giành 1 điểm quý giá trong trận hòa 0-0 với Hà Nam ở vòng 3 Giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

CLB nữ TPHCM II (áo vàng) xuất sắc cầm hòa Hà Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Bước vào trận đấu, CLB nữ TPHCM II hiểu rõ mình bị đánh giá thấp hơn nên chọn lối chơi phòng ngự chủ động, tập trung giữ cự ly đội hình và bịt kín các khoảng trống. Hàng thủ trẻ trung nhưng chắc chắn của cô trò HLV Lưu Ngọc Mai nhiều lần khiến những pha phối hợp của Hà Nam rơi vào bế tắc.

Đại diện đến từ miền Bắc buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Họ kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến cơ hội lần lượt trôi qua. Trước sự kiên trì và khả năng bọc lót ấn tượng của hàng phòng ngự CLB nữ TPHCM II, mọi nỗ lực của Hà Nam đều không mang lại kết quả.

Đấu pháp hợp lý từ HLV Lưu Ngọc Mai đã mang điểm số đầu tiên về cho CLB nữ TPHCM II. ẢNH: TÂM HÀ

Suốt 90 phút, đội bóng trẻ TPHCM II thể hiện tinh thần thi đấu bền bỉ, không ngại va chạm, luôn chơi tập trung để bảo vệ khung thành. Chính sự lì lợm đó giúp họ đứng vững trước sức ép liên tục và bảo toàn mành lưới cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Kết quả hòa 0-0 có thể khiến Hà Nam tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng lại là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên cường và nỗ lực không ngừng nghỉ của CLB nữ TPHCM II. Điểm số đầu tiên tại Giải nữ VĐQG 2025 cũng lời khẳng định cho tinh thần chiến đấu của đội bóng nữ trẻ thành phố.

Giải nữ VĐQG 2025 sẽ tạm nghỉ ba ngày và trở lại vào ngày 17-9 với các cặp đấu thuộc vòng 4.

Tin liên quan CLB nữ TPHCM I thắng trận cầu đinh, xây chắc ngôi đầu bảng

HƯƠNG NGUYỄN