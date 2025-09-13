Bóng đá trong nước

CLB nữ TPHCM I thắng trận cầu đinh, xây chắc ngôi đầu bảng

Ở trận cầu đinh vòng 3 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025, CLB nữ TPHCM I đã có màn lội ngược dòng ấn tượng để giành chiến thắng 2-1 trước Thái Nguyên T&T, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng.

CLB nữ TPHCM I xây chắc ngôi đầu bảng. ẢNH: ANH TRẦN
Dù bị dẫn trước trong hiệp 1 bởi pha đánh đầu cận thành của Bích Thùy bên phía Thái Nguyên T&T ở phút bù giờ thứ nhất, nhưng CLB nữ TPHCM I đã nhanh chóng đáp trả. Chỉ ít phút sau, K’Thủa tung cú sút hiểm hóc vào góc cao, gỡ hòa 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại.

Bước sang hiệp 2, trận đấu được đẩy lên với nhịp độ cao hơn. Phút 67, Minh Chuyên mất bóng ngay trước vòng cấm, tạo cơ hội để Thu Thảo tung cú sút xa đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho CLB nữ TPHCM I.

Với chiến thắng này, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi có trong tay 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận, khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Nữ tuyển thủ Thanh Nhã (áo vàng) mang chiến thắng về cho Hà Nội. ẢNH: ANH TRẦN

Ở trận đấu còn lại của vòng 3, Hà Nội có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than KSVN nhờ siêu phẩm sút xa của Thanh Nhã ở phút 72. Trong tình huống tưởng chừng không mấy nguy hiểm, tiền vệ mang áo số 9 bất ngờ tung cú vuốt bóng từ khoảng cách hơn 35m, đưa bóng găm vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Khổng Thị Hằng không kịp phản xạ.

Trước đó, cả hai đội đều chơi đôi công hấp dẫn, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nguyễn Thị Hoa và Vũ Thị Hoa bên phía Hà Nội có tình huống dứt điểm liên tiếp ở phút 25 nhưng không thành bàn. Trong khi đó, Than KSVN cũng khiến hàng thủ Hà Nội nhiều phen chao đảo nhưng không thể tận dụng.

Chiến thắng giúp Hà Nội có 7 điểm, tạm thời vượt qua Than KSVN để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng với khoảng cách nhiều hơn 3 điểm.

Chiều mai (14-9), vòng 3 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 sẽ khép lại với trận đấu giữa CLB nữ TPHCM I và Hà Nam.

