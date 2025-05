Đội của HLV Lê Quốc Vượng vào Huế đá “chung kết ngược” hạng Nhất

Huế và Hòa Bình đá trận "chung kết ngược" trên sân Tự Do vào cuối tuần này. ẢNH: VPF

Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 còn 6 vòng, nhưng hai trong ba đội xếp cuối bảng là Huế và Long An chỉ được thi đấu thêm 5 trận. Điều này đến từ việc giải đấu có số đội tham dự bị lẻ (11 đội), nên từng vòng sẽ có một CLB nghỉ thi đấu.

Huế (11 điểm), dù xếp trên Hòa Bình với 1 điểm nhiều hơn, nhưng lại thi đấu trước đại diện đến từ Tây Bắc một trận. Vì thế, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng bắt buộc phải đánh bại đối thủ ở trận “chung kết ngược” diễn ra vào cuối tuần này. Chỉ khi tạo ra khoảng cách tối thiểu 3 điểm so với Hòa Bình, Huế mới nắm quyền chủ động trong cuộc đua trụ hạng.

Huế đã cắt chuỗi 5 thất bại bằng chiến thắng trên sân 19-8 Nha Trang của Khánh Hòa ở vòng trước. Một kết quả mang đến bất ngờ với giới mộ điệu, nhưng kịp giúp đội bóng Cố đô xốc lại tinh thần trước khi bước vào chặng nước rút.

Dù thuộc nhóm xếp cuối bảng, song Huế với 13 bàn thắng lại nằm trong tốp 5 đội có hàng công mạnh nhất giải. Nếu cải thiện được hệ thống phòng ngự, như đã giữ sạch lưới ở trận gặp Khánh Hòa, thầy trò HLV Nguyễn Đức Dũng có nhiều cơ hội vượt qua Hòa Bình, qua đó hướng đến chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Tự Do trong mùa giải này.

Khả năng tấn công của Hòa Bình bị đánh giá thấp khi mới ghi được 7 bàn. Đó là một phần lý do khiến đại diện đến từ Tây Bắc chỉ giành được 1 chiến thắng từ đầu giải (thắng chính Huế ở trận lượt đi). Việc không có đội trưởng Trần Gia Huy ở chuyến làm khách tại Huế càng khiến khó khăn thêm chồng chất với HLV Lê Quốc Vượng. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà đang hứng chịu áp lực chiến thắng lớn hơn, một kết quả hòa tại sân Tự Do được xem là mục tiêu phù hợp với Hòa Bình.

Long An có cuộc tiếp đón Trẻ TPHCM trên sân nhà. ẢNH: VPF

Việc hai đội cuối bảng phải đá trận “chung kết ngược” là cơ hội cho Long An (12 điểm) nới rộng khoảng cách điểm số. Tuần này, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang được tiếp đón Trẻ TPHCM - CLB đang có thành tích phập phù. Dẫu vậy, Trẻ TPHCM với 15 điểm sau 14 trận vẫn chưa được xem an toàn trong cuộc đua trụ hạng. Đại diện đến từ TPHCM từng thắng Long An ở trận lượt đi, nên có quyền hy vọng tái hiện kết quả tương tự ở màn tái đấu sắp tới.

Đội đầu bảng Ninh Bình nghỉ thi đấu vòng 17, từ đó hai đội xếp sau là Bình Phước và PVF nuôi hy vọng thu hẹp khoảng cách. Cuối tuần này, hai đội lần lượt có chuyến làm khách tại Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Bình Phước và PVF được kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu chiến thắng để làm nóng cuộc đua giành 1,5 suất thăng hạng V-League.

Đồng Tháp tiếp đón Khánh Hòa trên sân Cao Lãnh sẽ là cặp đấu còn lại tại vòng này.

Lịch thi đấu vòng 17 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025: Ngày 3-5, 15g30: Huế - Hòa Bình Ngày 3-5, 16 giờ: BR-VT - PVF Ngày 3-5, 16 giờ: Đồng Tháp - Khánh Hòa Ngày 4-5, 16 giờ: Long An - Trẻ TPHCM Ngày 4-5, 16 giờ: Đồng Nai - Bình Phước

HỮU THÀNH