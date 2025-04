Giải hạng Nhất đầy biến động: CLB Long An đối diện nguy cơ rớt xuống giải hạng Nhì

Các cầu thủ Long An đang trải qua chuỗi 5 trận không ghi được bàn thắng. ẢNH: VPF

Vòng 16 chứng kiến 2 đội bóng xếp cuối tạo nên cơn địa chấn. Huế tạm thoát khỏi vị trí cầm đèn đỏ nhờ chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Khánh Hòa ngay trên sân 19-8 Nha Trang. Hòa Bình còn gây ấn tượng khi chấm dứt chuỗi toàn thắng từ đầu giải của CLB đang dẫn đầu là Ninh Bình.

Trước sự vùng lên của 2 đội cuối bảng, Long An gây thất vọng khi để các đồng nghiệp… ít hơn 3 tuổi bên phía Bà Rịa - Vũng Tàu cầm hòa. Ở trận đấu này, đội hình xuất phát của Long An có độ tuổi trung bình là 22,6 - trong khi con số của BR-VT là 19,6. Thầy trò Trịnh Duy Quang bỏ lỡ cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ mà mình từng thắng ở trận lượt đi.

Long An có thể thế chỗ cuối bảng của Hòa Bình bất cứ lúc nào. Đại diện đến từ miền Tây gặp bất lợi khi đang thi đấu nhiều hơn đội cuối bảng Hòa Bình 1 trận. Ngoài ra, thầy trò Trịnh Duy Quang còn 1 chuyến làm khách dự báo “lành ít dữ nhiều” trên sân Tự Do của Huế. Thất bại 1-2 ở trận lượt đi khiến Long An đang thua Huế về thành tích đối đầu nếu hai đội có cùng điểm số.

Trong 3 đội cuối bảng, Huế có lịch thi đấu thuận lợi nhất. Trong 5 trận còn lại, đội bóng Cố đô có đến 3 trận được thi đấu sân nhà. Hai trong 3 trận sân nhà của Huế gặp chính Hòa Bình và Long An, bên cạnh trận cuối cùng là gặp Trẻ TPHCM.

Các cầu thủ trẻ HAGL đang khoác áo Long An gặp nhiều khó khăn tại mùa giải 2024-2025.

Vì thế, Long An không được đánh rơi bất kỳ điểm số nào trong 2 trận sân nhà tới đây gặp Trẻ TPHCM và Khánh Hòa. Thực tế, Trẻ TPHCM (15 điểm) và Khánh Hòa (13 điểm) có nguy cơ tụt xuống nhóm dưới nếu không cải thiện thành tích. Nhất là Khánh Hòa chỉ hơn đội cuối bảng Hòa Bình bằng khoảng cách của một trận thắng. Nên cả hai sẽ dốc sức ở chuyến làm khách tại Long An để hy vọng sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Nếu không giải quyết được Trẻ TPHCM và Khánh Hòa, Long An càng khó khăn trong 3 trận cuối cùng. Bởi thầy trò Trịnh Duy Quang sẽ lần lượt đá “chung kết ngược” với Huế, Hòa Bình và kết thúc bằng chuyến làm khách trên sân của Bình Phước - CLB đang đua suất dự trận playoff thăng hạng.

Với một đội đang đua trụ hạng, vấn đề không chỉ là hạn chế số bàn thua mà quan trọng hơn là phải ghi được nhiều bàn thắng có thể để hy vọng tích lũy từng điểm số. Việc Long An “tịt ngòi” trong 5 trận gần nhất phần nào lý giải cho sự tụt dốc của họ. Nhìn chất lượng hàng công của Long An - CLB ghi ít bàn nhất sau vòng 16 (6 bàn), chỉ số niềm tin vào thầy trò Trịnh Duy Quang trở nên khiêm tốn. Thậm chí, số bàn thắng của Long An kém gấp đôi so với Huế, chỉ hơn đội cuối bảng Hòa Bình 1 bàn.

Sân chơi hạng Nhất từ lâu được xem là “đất diễn” cho các cầu thủ trẻ. Long An dự mùa giải 2024-2025 với lực lượng chủ yếu là đội U21 HAGL đã vô địch Giải U21 quốc gia 2024. Đến giai đoạn II, đại diện miền Tây Nam bộ được bổ sung thêm nhân sự từ đội 1 HAGL. Phía đội bóng phố Núi kỳ vọng dàn “cây nhà lá vườn” sẽ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành qua môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, các học trò của HLV Trịnh Duy Quang dường như vẫn chưa thể giải tỏa áp lực và đáp ứng được kỳ vọng.

HỮU THÀNH