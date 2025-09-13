Đội Công an TPHCM cầm hòa đương kim vô địch V-League

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức kéo dài chuỗi bất bại trên sân nhà Thống Nhất khi cầm hòa 0-0 trước đương kim vô địch Nam Định thuộc vòng 6 V-League 2025-2026.

Đội Công an TPHCM có trận hòa được xem thành công trước Nam Định. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

V-League 2025-2026 sẽ trở lại vào cuối tuần tới với các trận đấu tại vòng 3, nhưng Công an TPHCM và Nam Định phải thi đấu sớm vòng 6 để tạo điều kiện cho đội bóng thành Nam làm nhiệm vụ quốc tế.

Dù thi đấu trên sân khách, nhưng các cầu thủ Nam Định mới là những người kiểm soát thế trận ở hiệp 1. Tuy nhiên, những đợt lên bóng mà đội khách tạo ra không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự kín kẽ mà Công an TPHCM dựng lên.

Cơ hội được xem là nguy hiểm nhất mà đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt tạo ra trong hiệp 1 đến ở phút 38. Tuyển thủ Văn Vĩ dứt điểm căng trước vòng 16m50 nhưng không thắng được thủ môn Patrik Lê Giang.

Thủ môn Patrik Lê Giang lăn xả cứu thua cho Công an TPHCM. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Không chỉ có Patrik Lê Giang, độ phối hợp ăn ý của cặp trung vệ Matheus Felipe và Khổng Minh Gia Bảo càng củng cố sự chắc chắn cho hàng thủ Công an TPHCM.

Còn ở mặt trận tấn công, đội chủ nhà tạo ra những pha phản công đặt người hâm mộ Nam Định vào thế thót tim. Thoát xuống từ đường chuyền vượt tuyến của Makrillos ở phút 49, nhưng cú sút sau đó của Nguyễn Tiến Linh lại không thắng được thủ môn Trần Nguyên Mạnh trong thế đối mặt.

Đến phút 82, Bùi Ngọc Long thực hiện quả treo bóng cho Raphael Utzig ở vòng 5m50, cầu thủ này lắc đầu đưa bóng đi ra ngoài dù khung thành của Nam Định đã trống trải.

Trận đấu giữa hai đội khép lại với cú sút xa của Trần Văn Công đưa bóng đi chệch khung thành Công an TPHCM trong gang tấc.

HLV Lê Huỳnh Đức cùng trợ lý Phùng Thanh Phương có đấu pháp hợp lý. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Cầm hòa 0-0 trước nhà vô địch V-League là kết quả chấp nhận được với Công an TPHCM. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà Thống Nhất từ đầu giải, hiện có được 7 điểm để tạm vươn lên xếp thứ 5.

Trong khi đó, Nam Định có cùng điểm số với đội chủ nhà nhưng xếp trên một bậc nhờ hơn chỉ số phụ. Dẫu vậy, HLV Vũ Hồng Việt cùng các học trò đối diện nguy cơ bị nhóm các đội dẫn đầu nới rộng khoảng cách về mặt điểm số.

HỮU THÀNH