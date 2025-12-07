Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho hành trình "săn vàng" SEA Games 33

Trưa 7-12, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt ở Thái Lan, chính thức khởi động hành trình tham dự SEA Games 33 với mục tiêu nằm trong tốp đầu khu vực.

Đoàn thể thao Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh làm trưởng đoàn đã có mặt tại Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay khi máy bay hạ cánh, đoàn thể thao Việt Nam nhanh chóng di chuyển theo làn ưu tiên do Ban tổ chức SEA Games 33 bố trí. Thủ tục nhập cảnh được tiến hành thuận lợi, cùng với việc kích hoạt thẻ SEA Games – giấy tờ quan trọng để tiếp cận các khu thi đấu, luyện tập và khu lưu trú.

Các thành viên đoàn Việt Nam được hỗ trợ làm thủ tục và nhận sim miễn phí từ chủ nhà Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau buổi đón tiếp, toàn đoàn nhanh chóng được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch của Ban tổ chức, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước lên sàn đấu.

Theo lịch trình, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia Lễ thượng cờ vào 8-12 tại sân Huamark (Bangkok). Đây là nghi thức trang trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại đại hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á.

Các đội tuyển Việt Nam thi đấu SEA Games được cung cấp túi đựng đồ y tế cá nhân để chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe

SEA Games 33 được xem là kỳ đại hội quan trọng với thể thao Việt Nam, tham gia tranh tài với 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47 môn, phân môn.

Đoàn TTVN sẵn sàng cho hành trình "săn vàng" SEA Games 33. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

NGUYỄN ANH (từ Bangkok, Thái Lan)