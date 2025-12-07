Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho hành trình "săn vàng" SEA Games 33

Ngay khi máy bay hạ cánh, đoàn thể thao Việt Nam nhanh chóng di chuyển theo làn ưu tiên do Ban tổ chức SEA Games 33 bố trí. Thủ tục nhập cảnh được tiến hành thuận lợi, cùng với việc kích hoạt thẻ SEA Games – giấy tờ quan trọng để tiếp cận các khu thi đấu, luyện tập và khu lưu trú.
Sau buổi đón tiếp, toàn đoàn nhanh chóng được đưa về nơi ăn nghỉ theo kế hoạch của Ban tổ chức, sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước lên sàn đấu.
Theo lịch trình, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia Lễ thượng cờ vào 8-12 tại sân Huamark (Bangkok). Đây là nghi thức trang trọng đánh dấu sự hiện diện chính thức của Việt Nam tại đại hội, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa 11 quốc gia Đông Nam Á.
SEA Games 33 được xem là kỳ đại hội quan trọng với thể thao Việt Nam, tham gia tranh tài với 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia, sẽ thi đấu ở 47 môn, phân môn.