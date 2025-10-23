Điều gì giúp Marcus Rashford hồi sinh sự nghiệp tại Barcelona?

HLV Hansi Flick từ lâu đã theo dõi sát sao sự nghiệp của Marcus Rashford, kể từ khi anh còn là một thiếu niên ở Manchester United. Khi cơ hội ký hợp đồng với tiền đạo người Anh theo dạng cho mượn xuất hiện vào mùa hè vừa qua, thông điệp của Flick gửi đến giám đốc thể thao Deco rất rõ ràng: "Tôi đã nói với anh ấy rằng chúng ta phải làm điều đó. Marcus là một cầu thủ xuất sắc, chính xác là những gì chúng ta cần".

Kế hoạch ban đầu là để Rashford hòa nhập từ từ, ổn định cuộc sống ở môi trường mới và học hỏi cơ chế vận hành của Barca. Tuy nhiên, một loạt chấn thương trên hàng công đã buộc anh phải sớm gánh vác vai trò chính. Sau 12 trận, Rashford là một trong bốn cầu thủ đã góp mặt trong mọi trận đấu. Với 5 bàn thắng và bốn đường kiến tạo, anh đang dẫn đầu Barca về số lần đóng góp vào bàn thắng trước thềm tuần lễ quan trọng nhất mùa giải với trận El Clásico với Real Madrid.

Hành trình bất ngờ đến Catalonia

Barca đã theo dõi Rashford từ nhiều năm, nhưng nền móng cho thương vụ này được đặt từ khoảng một năm trước. Các cuộc đàm phán ban đầu về một thỏa thuận vào tháng Giêng đã không thành công do vấn đề tài chính, và Rashford cuối cùng đã gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn sau khi không được HLV mới của Man United, Ruben Amorim, trọng dụng.

Đến mùa hè, dù Barca có các mục tiêu khác như Luis Díaz (đã đến Bayern) hay Nico Williams, họ đã quay trở lại với Rashford vì hai lý do chính. Thứ nhất, dù có mức lương cao (ngay cả khi đã giảm 15% lương ở Man United), đây vẫn là lựa chọn khả thi nhất về mặt tài chính. Thứ hai, HLV Hansi Flick đã thúc đẩy mạnh mẽ để thương vụ này xảy ra.

Về phía Rashford, anh đã kiên nhẫn chờ đợi. Các quan chức Barca rất ấn tượng với mong muốn kiên định được chơi cho Barca của anh, nhắc đến câu nói nổi tiếng của huyền thoại Johan Cruyff: "Nếu bạn có suy nghĩ đắn đo về việc chơi cho Barcelona, bạn không còn phục vụ chúng tôi nữa." Rashford rõ ràng không nằm trong số đó.

Một cuộc phỏng vấn của anh với kênh YouTube Tây Ban Nha, xBuyer, nơi anh ca ngợi Lamine Yamal và bày tỏ khát khao khoác áo Barca, được xem là một lời "thỉnh cầu" công khai. Cuối cùng, với sự thúc đẩy của Flick và sự chấp nhận của Man United, thỏa thuận cho mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 30 triệu euro đã được hoàn tất.

Hòa nhập nhanh chóng và tạo dấu ấn

Rashford đang tận hưởng những tháng đầu tiên ở Tây Ban Nha. Anh sống trong một khu đô thị gần biển, thường xuyên chơi padel và câu cá. Nhưng nơi anh hạnh phúc nhất là trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva. Các đồng đội ban đầu ngạc nhiên trước sự khiêm tốn của anh, nhưng anh đã nhanh chóng hòa nhập.

Anh đang học tiếng Tây Ban Nha, dù việc này không quá cấp thiết khi nhiều đồng đội (Lewandowski, De Jong) và ban huấn luyện của Flick đều nói tiếng Anh. Ở tuổi 28, Rashford dễ dàng kết thân với cả nhóm cựu binh lẫn các tài năng trẻ như Yamal. Hậu vệ Ronald Araújo nhận xét: "Rashford là một cầu thủ ngoạn mục. Anh ấy đang hạnh phúc ở đây... Anh ấy có kỹ năng, tốc độ, sự bùng nổ và mang lại rất nhiều cho chúng tôi."

Do các trụ cột tấn công khác liên tục chấn thương, Rashford, từ một phương án dự phòng, đã trở thành tiền đạo duy nhất luôn có mặt. Anh chủ yếu chơi ở cánh trái sở trường nhưng cũng đã thử sức ở vị trí trung phong—nơi có thể là tương lai lâu dài của anh. Các nguồn tin cho biết Rashford ban đầu hơi "lạc lõng" về mặt chiến thuật nhưng học rất nhanh. Anh tiếp thu tốt các chỉ dẫn trực tiếp, ngắn gọn của Flick: chơi trực diện và tấn công thẳng vào đối thủ. Dù vậy, HLV vẫn muốn anh tích cực qua người hơn nữa.

Điểm sáng lớn nhất là 2 cú đúp tại Champions League, nhưng HLV muốn anh ghi nhiều bàn hơn nữa. Một dấu hiệu tích cực là việc Rashford được tin tưởng giao thực hiện các tình huống cố định (đá phạt và phạt góc), cho thấy sự tín nhiệm từ ban huấn luyện và sự chấp nhận của đồng đội.

Cải thiện trong lối chơi không bóng

Phẩm chất khi có bóng của Rashford là không phải bàn cãi, nhưng trọng tâm huấn luyện của Flick nằm ở lối chơi không bóng. "Phong cách của chúng tôi tập trung vào cường độ cao và đây là điều tôi cũng muốn thấy từ anh ấy", HLV Flick nói.

Rashford đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt. So với mùa trước, số lần bứt tốc trung bình mỗi trận của anh ở LaLiga đã tăng từ 18,9 lên 34,9. Quãng đường anh di chuyển ở tốc độ cao (trên 21km/h) cũng tăng vọt. Tuy nhiên, những con số này vẫn còn kém xa Raphinha, người được Flick coi là "lá cờ đầu" cho lối chơi pressing. Dù vậy, cần lưu ý rằng cả đội Barca mùa này đều đang chật vật để đạt được cường độ pressing như mong muốn, khiến việc đánh giá riêng Rashford trở nên khó khăn hơn.

Các dấu hiệu ban đầu là rất hứa hẹn. Anh nguy hiểm khi có bóng và đang cải thiện khi không có bóng. Bản thân Rashford chia sẻ: "Tôi nghĩ mọi thứ đều tốt, rất suôn sẻ... Sự tập trung của tôi là ở trên sân, phối hợp tốt với đội và cải thiện bản thân. Tôi muốn giành chiến thắng càng nhiều càng tốt, hy vọng sẽ nâng cúp với câu lạc bộ này."

Tương lai của Rashford tại Barca sẽ không được quyết định bởi trận gặp Olympiacos hay thậm chí là trận gặp Madrid. Nó sẽ được quyết định trong suốt cả mùa giải. Nó sẽ được quyết định bởi việc anh có thể cống hiến được bao nhiêu vào mùa xuân, khi Barca hy vọng sẽ cạnh tranh cho mọi danh hiệu lớn. Mùa giải vừa qua, họ đã vô địch LaLiga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha, chỉ thất bại ở bán kết Champions League …

