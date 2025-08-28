Điền kinh Việt Nam nêu mục tiêu giành HCV tại ASIAD giai đoạn 2026-2034

Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 đã được phê duyệt để đưa vào thực thi trong từng giai đoạn tới đây với những nhiệm vụ cụ thể.

Bùi Thị Thu Thảo là tuyển thủ gần nhất giành HCV tại ASIAD cho điền kinh Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung cho các nhiệm vụ

Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045 vào ngày 27-8. Phó trưởng phòng thể thao thành tích cao (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Đây là Đề án có ý nghĩa quan trọng của điền kinh Việt Nam bởi trong từng nội dung được xây dựng, qua mỗi giai đoạn, chúng tôi hướng đến phát triển toàn diện điền kinh tại Việt Nam bởi môn thể thao này có giữ vai trò quan trọng”.

Tại Đề án được phê duyệt, nhà quản lý hướng đến mục tiêu cụ thể là điền kinh Việt Nam du trì ổn định nằm trong nhóm 2 nước dẫn đầu tại Đông Nam Á và nằm trong top 10 châu Á đến năm 2035. Đến năm 2045, điền kinh Việt Nam thuộc 5 quốc gia dẫn đầu châu Á, từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ điền kinh quốc tế.

Khi Đề án đưa vào thực hiện, nhiều việc sẽ phải làm. Ở đó, Liên đoàn điền kinh Việt Nam và Cục TDTT Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong phối hợp thực hiện để phát triển tổng thể điền kinh Việt Nam nói chung. Điền kinh Việt Nam hướng đến giành 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại ASIAD 2026, 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ tại ASIAD 2030 và 2 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ tại ASIAD 2034. Với Olympic 2028, điền kinh Việt Nam phấn đấu có 1 chuẩn chính thức và tại Olympic 2032 đạt 2 chuẩn chính thức.

Với mục tiêu của giai đoạn 2036-2045 dành cho điền kinh Việt Nam, Đề án đặt yêu cầu: “Trong top 7 tại các kỳ ASIAD, trong top 2 quốc gia dẫn đầu tại các kỳ SEA Games. Tiếp tục ổn định nhóm các nội dung trọng điểm đã có sự đầu tư đào tạo ở giai đoạn 2026-2035 và rà soát, đánh giá và bổ sung kịp thời VĐV, nội dung thi đấu có tiềm năng nhằm phát hiện và phát triển các nhân tố có khả năng cạnh tranh huy chương tại Olympic và ASIAD” Trong đó, yêu cầu hình thành hệ thống đào tạo VĐV điền kinh theo các tuyến từ phong trào, học đường đến đội tuyển quốc gia và áp dụng khoa học công nghệ để tìm kiếm tài năng điền kinh, có đội ngũ HLV giỏi nghề là ưu tiên hàng đầu.

Đã có Đề án là phải làm tốt

Điền kinh Việt Nam sẽ tập trung tìm con người tài năng để phát triển thành tích cao. Ảnh: AAA

Trước khi hoàn thiện Đề án và được Bộ VH-TT-DL ban hành, ngành thể thao và Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý, HLV, VĐV môn điền kinh vào tháng 4-2025. Khi đó, những ý kiến đóng góp từ các chuyên gia điền kinh như ông Dương Đức Thủy, bà Nguyễn Hoàng An… hướng đến yêu cầu là Đề án xây dựng phải thực hiện chính xác từng mục tiêu mới có sự khả thi.

Yếu tố về hệ thống tuyển chọn VĐV và tổ chức giải đấu được đòi hỏi đạt tiêu chuẩn đủ để điền kinh Việt Nam đủ cơ sở tìm ra các gương mặt tiềm năng phát triển thành tích cao.

Dù vậy, người làm chuyên môn mong muốn hệ thống cơ sở vật chất chuyên biệt dành cho đào tạo huấn luyện điền kinh phải đầy đủ. Đề án đặt ra trọng tâm gồm: “Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất điền kinh, sân điền kinh, trang thiết bị tập luyện đủ tiêu chuẩn ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Trung tâm Huấn luyện vận động viên trẻ quốc gia, Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia và các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc; Xây mới mỗi năm từ 2 sân điền kinh trở lên tại các tỉnh, thành, ngành, mua trang thiết bị huấn luyện, tập luyện cho các tỉnh, thành, ngành đủ điều kiện huấn luyện…”.

Hoạt động xã hội hóa tìm nguồn lực kinh phí để thực hiện Đề án trong từng giai đoạn đã được đề ra tại Đề án phát triển điền kinh Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Ngoài ra, kinh phí để thực hiện Đề án bao gồm ngân sách nhà nước chi kinh phí tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước, thuê chuyên gia, tiền thưởng cho các đội tuyển điền kinh quốc gia theo nhiệm vụ; nguồn lực hỗ trợ, tài trợ của các doanh nghiệp và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật…

MINH CHIẾN