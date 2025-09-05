Đích thân Ratcliffe “chặn” yêu cầu chuyển nhượng của Mainoo

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tuyên bố chủ sở hữu thiểu số của Man.United, Sir Jim Ratcliffe đã đóng một vai trò trong quyết định chặn yêu cầu của Kobbie Mainoo được rời CLB theo dạng cho mượn vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

Kobbie Mainoo muốn rời Man.United theo dạng cho mượn để được thi đấu nhiều hơn.

Mainoo không muốn rời khỏi CLB thời thơ ấu của mình vĩnh viễn, nhưng cảm thấy việc ra đi tạm thời sẽ cho phép anh có được thời gian thi đấu cần thiết để đảm bảo một suất tham dự World Cup vào mùa hè tới. Cầu thủ tốt nghiệp học viện đã không ra sân cho Quỷ đỏ trong hai trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa giải này, nhưng đã chơi toàn bộ trận thua trước Grimsby Town ở Cúp Liên đoàn, và chơi hiệp hai trong chiến thắng trước Burnley ở vòng 3 Ngoại hạng Anh vào cuối tuần vừa qua.

Được biết, Mainoo đã đưa yêu cầu sau thất bại tại Cúp Liên đoàn, anh cũng đã trình bày quan điểm của mình với ban lãnh đạo CLB, nhưng yêu cầu đã bị CLB từ chối do thiếu lựa chọn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Cuối cùng, tất cả các bên đã nhất trí để anh ở lại CLB. Trong video YouTube mới nhất của mình, Romano tiết lộ: “Kobbie Mainoo đã trải qua sáu hoặc bảy ngày phức tạp và khó khăn để xử lý. Sau trận đấu với Fulham, cậu ấy đã trực tiếp gặp Ruben Amorim cùng người đại diện để nói rằng cậu ấy không vui. Không vui vì cậu ấy không được ra sân”.

“Tôi có thể đảm bảo, đây là một điểm rất quan trọng - Mainoo yêu Man.United. Mainoo rất hạnh phúc tại Man.United. Nhưng cậu ấy không hài lòng về thời gian ra sân. Man.United không được tham dự cúp châu Âu, không có Cúp Liên đoàn. Họ chỉ chơi ở Ngoại hạng Anh và Mainoo không được ra sân vào lúc này. Đây là lý do tại sao cầu thủ không hài lòng với tình hình hiện tại, đây là lý do tại sao Kobbie yêu cầu được cho mượn - cậu ấy chỉ muốn đi theo dạng cho mượn”.

“Nhưng Man.United đã nói không, họ đã quyết định nội bộ, với sự tham gia của Sir Jim Ratcliffe, rằng ‘chúng ta họ không thể để Kobbie Mainoo ra đi’. Đây là quyết định được đưa ra với sự tham gia của tất cả những người liên quan: Giám đốc, CEO, HLV và chủ sở hữu - đó là lập trường của họ. Chúng tôi sẽ có một vài tháng thú vị phía trước. Nếu Mainoo ra sân, tình hình sẽ ổn, nhưng nếu cậu ấy tiếp tục ngồi dự bị, tôi nghĩ vấn đề này có thể lại được bàn tán vào tháng 1”.

PHI SƠN