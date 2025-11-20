Devin Haney đã vượt qua cơn ác mộng mang tên Ryan Garcia, sẵn sàng đấu Brian Norman

Từng bị Ryan Garcia đấm ngã những... 3 lần trong trận bảo vệ đai siêu nhẹ của WBC hồi năm ngoái, để rồi vẫn dũng cảm gượng dậy và chờ đợi đến khi tiếng chuông kết thúc 12 hiệp đấu vang lên, Devin Haney đã phải đối mặt với trận thua đầu tiên trong sự nghiệp thượng đài ấn tượng.

Haney bị đấm knock-down trong trận đấu với Garcia

Nhưng màn trình diễn kinh hoàng của Haney tại New York lại sớm biến thành một vụ bê bối doping, sau khi Garcia có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm ostarine - được biết là có tác dụng giúp tăng cường testosterone.

Garcia đã xét nghiệm âm tính trước trận đấu nhưng bị phát hiện có chất cấm trong cơ thể qua các mẫu thử vào ngày diễn ra trận đấu và 24 giờ trước đó. Từ đó, thất bại của Haney được xóa bỏ nhưng những nghi vấn ám ảnh vẫn còn đó sau khi anh bị chế ngự hoàn toàn và bị Garcia “đập tơi tả” trên sàn đài.

Võ sĩ người Mỹ có biệt danh là "The Dream" - người sẽ đối đầu với lại Brian Norman Jr vào cuối tuần này, trực tiếp trên DAZN PPV - đã trở lại vào tháng 5 và thể hiện một màn trình diễn thận trọng đánh bại cựu vô địch thế giới Jose Ramirez về điểm số.

Nhưng mà 5 tháng sau - và giờ đây không còn phải chống đỡ những câu hỏi về bóng ma hay là cơn ác mộng tâm lý của mình nữa - Haney trực tiếp thừa nhận rằng thử thách trước đối thủ Garcia thực sự là “một điều may mắn”.

Anh đã chia sẻ với SunSport: “Tôi không hề cảm thấy lo lắng. Tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn một chút vì trong một trận đấu, nỗi sợ hãi về những điều chưa biết chính là điều quan trọng, vì vậy chúng ta có thể thấy điều gì có thể xảy ra, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, thì nó đã xảy ra trong trận đấu với Ryan”.

“Và thất bại ngày hôm đó (bao gồm 3 lần bị hạ knock-down) giúp tôi mạnh mẽ hơn - về mặt tinh thần, thể chất, và cho thấy rằng tôi có thể chịu được một cú đấm ngay cả với một gã sử dụng PED, rồi đứng dậy và tiếp tục chiến đấu”.

Trận đấu với Norman Jr sẽ là lần đầu Haney “phi thăng” hạng cân bán trung. Norman Jr (từng thắng 28/30 trận thượng đài, với 2 trận không có kết quả, 22 trận thắng KO) hiện đang sở hữu đai vô địch bán trung của WBO. Các đai khác thuộc về Rolando Romero (WBA), Mario Barrios (WBC) và Lewis Crocker (IBF).

Việc The Dream (thắng 32/33 trận thượng đài, 15 trận thắng KO, từng là Minh chủ hạng nhẹ sau chiến thắng trước George Kambosos Jr thậm chí đánh bại cả Vasiliy Lomachenko) “phi thăng” hạng bán trung sẽ khiến hạng cân này thêm sôi động.

Đ.Hg.