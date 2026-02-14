Deschamps cảnh báo thủ môn PSG về nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2026

Didier Deschamps lo ngại tình hình của Lucas Chevalier tại PSG. Ảnh: BBC

Đây chắc chắn là một năm trọng đại đối với Lucas Chevalier. Thủ môn này đã rời câu lạc bộ thời thơ ấu của mình, Lille OSC, để gia nhập Paris Saint-Germain vào mùa hè. Chevalier thay thế cho Gianluigi Donnarumma, người đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của PSG mùa trước, trước khi chuyển đến Manchester City.

Đó là một trọng trách lớn, và Chevalier đã gặp khó khăn với áp lực đó. Anh ấy đã không thể hiện phong độ thuyết phục kể từ khi chuyển đến và gần đây, không còn là lựa chọn số một trong khung gỗ. Chevalier không được ra sân trong ba trận đấu gần nhất của Les Parisiens tại Ligue 1 để nhường chỗ cho Matvey Safonov.

Với vai trò dự bị, ít nhất là hiện tại, điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt trong đội hình tuyển Pháp tham dự World Cup 2026. Và khi phát biểu tại lễ bốc thăm UEFA Nations League ở Brussels, HLV tuyển Pháp Didier Deschamps đã đề cập đến tình hình của Chevalier tại PSG như sau:

“Tình hình của Lucas không tốt lắm, cả cho cậu ấy lẫn cho chúng tôi, nhưng người quyết định là Luis Enrique. Nếu mọi việc diễn biến theo chiều hướng tốt, thì điều đó sẽ tốt cho cậu ấy và cho chúng tôi. Vị trí thủ môn luôn căng thẳng để tranh đấu cho suất bắt chính, nếu chỉ là phương án dự bị, bạn đã thất bại dù cho bạn không hề tồi."

Lucas Chevalier hiện là thủ môn dự bị thứ ba của tuyển Pháp, sau Mike Maignan (AC Milan) và Brice Samba (Rennes). Trong bối cảnh Chevalier đang gặp khó khăn tại PSG, những thủ môn mới đã được nhắc đến, bao gồm Jean Butez (Como) và Robin Risser (RC Lens). Và như một động thái kích thích sự cạnh tranh, HLV Deschamps đề cập đến những cái tên này: "Họ (Butez và Risser) là những thủ môn giỏi; chúng tôi đang theo dõi họ. Vị trí này rất đặc thù. Sẽ có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Kinh nghiệm là rất quan trọng. Điều đó được tính đến."

QUANG ANH