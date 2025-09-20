Derby Rome sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến do lo ngại bạo lực

Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 12 giờ 30 trưa giờ địa phương vào Chủ nhật nhằm ngăn chặn bạo lực từ người hâm mộ, sau khi trận derby Rome trước đó hồi tháng 4 được ví như “chiến tranh đô thị” sau khi 24 cảnh sát bị thương.

AS Roma đang gặp khó khăn bất ngờ trong việc ghi bàn dưới thời tân HLV Gian Piero Gasperini, một người được biết có tư duy tấn công. Trong khi Lazio tỏ ra bối rối dưới sự trở lại của HLV Maurizio Sarri - người bị nhận thấy đã rời sân vận động ngay sau trận thua Sassuolo tại Serie A cuối tuần trước. Cả hai đội cũng đều đang đối mặt với những vấn đề về luật công bằng tài chính, điều này đã hạn chế khả năng xoay xở trên thị trường chuyển nhượng… Vì vậy, mặc dù trận derby Rome vào Chủ nhật có vẻ không mấy ấn tượng.

Tuy nhiên, Roma luôn có những khoảnh khắc hấp dẫn khi gặp Lazio. Các CLB thủ đô có thêm động lực sau những kết quả đáng thất vọng ở vòng trước. Roma đã bị Torino đánh bại 0-1 ngay trên sân nhà, và chỉ ghi được hai bàn trong ba trận kể từ khi Gasperini được bổ nhiệm, sau 9 mùa giải liên tiếp tại Atalanta. Vấn đề càng trở nên phức tạp hơn với Roma khi tiền vệ tài năng Paulo Dybala sẽ vắng mặt trong trận derby vì chấn thương đùi trái. Roma sẽ trông cậy vào tiền đạo tân binh người CH Ireland, Evan Ferguson.

Đương kim vô địch Napoli và Juventus là 2 CLB vẫn còn duy trì thành tích toàn thắng sau 3 vòng đấu mùa giải mới. Họ gặp đôi chút bất lợi khi vừa phải thi đấu tại Champions League vào giữa tuần, nhưng bù lại đối thủ chỉ nằm ở nhóm cuối của đấu trường quốc nội.

Dusan Vlahovic đang đạt phong độ ghi bàn vượt qua mọi kỳ vọng cho Juventus.

Juventus đã ghi được 8 bàn thắng sau 2 trận đấu: Chiến thắng 4-3 trước Inter Milan cuối tuần trước, và trận hòa 4-4 với Borussia Dortmund tại Champions League vào thứ Ba. HLV Igor Tudor có thể an tâm trong chuyến làm khách đến Hellas Verona vào thứ Bảy khi Dusan Vlahovic đang đạt phong độ ghi bàn vượt qua mọi kỳ vọng - ghi bàn ở 2 trong ba trận mở màn Serie A, tiếp đó ghi 2 bàn và kiến ​​tạo cho Lloyd Kelly gỡ hòa ở phút bù giờ. Câu hỏi bây giờ là liệu Tudor có đưa Vlahovic từ ghế dự bị vào đội hình xuất phát hay không: “Điều quan trọng là phải ghi bàn. Dù tôi đá chính hay vào sân từ ghế dự bị cũng không thay đổi nhiều”, Vlahovic nói.

Hai cầu thủ trẻ của Bianconeri cũng đã gây ấn tượng gần đây. Vasije Adzic, tiền vệ 19 tuổi, đã ghi bàn thắng quyết định trong phút bù giờ trước Inter cuối tuần trước. Và Kenan Yildiz, tiền đạo 20 tuổi, đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Dortmund. Ngoài ra, HLV Tudor rất muốn củng cố lại hàng phòng ngự.

Trong khi đó, cơ hội chiến thắng của Napoli thì rõ ràng hơn rất nhiều. Nhà vô địch ngoài việc được nghỉ đến thứ Hai, thì chỉ tiếp đón đội bóng mới thăng hạng Pisa - đội đang xếp áp chót bảng với chỉ 1 điểm.

Ở các diễn biến quan trọng khác. AC Milan sẽ làm khách trước Udinese bất bại vào thứ Bảy, trong bất lợi khi HLV Massimiliano Allegri bị cấm chỉ đạo sau khi bị đuổi khỏi sân vào cuối trận thắng Bologna cuối tuần trước.

Inter Milan đã thua 2 trong 3 trận mở màn Serie A, nhưng hy vọng sẽ lấy lại đà hưng phấn khi Marcus Thuram ghi hai bàn bằng đầu, góp công vào chiến thắng 2-0 trước Ajax tại Champions League hôm thứ Tư. Nerazzurri sẽ tiếp đón Sassuolo vào Chủ nhật.

LINH SƠN