Demi Vollering bị chỉ trích sau phát biểu về đối thủ tại Omloop Het Nieuwsblad WE

Cuộc tranh cãi sau cuộc đua Omloop Het Nieuwsblad WE vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khi phát biểu mới đây của Demi Vollering trở thành tâm điểm chỉ trích trong làng xe đạp nữ.

Demi Vollering là tay đua hàng đầu thế giới

Tại chặng đua khai mạc mùa giải Omloop Het Nieuwsblad WE, sự do dự giữa các đội mạnh đã tạo cơ hội cho nhóm tấn công thoát đi với khoảng cách 8 phút khi bước vào 20km cuối. Kết quả, Lotte Claes giành được chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp, trong khi Vollering về đích thứ ba, chậm hơn hơn ba phút so với người chiến thắng.

Sau cuộc đua, tay đua chủ lực của FDJ – Suez là Demi Vollering tỏ ra không hài lòng với cách đội SD Worx - Protime xử lý cuộc rượt đuổi. Cô cho rằng trách nhiệm chính thuộc về đội đua cũ của mình.

“Tôi đã hỏi các tay đua SD Worx - Protime có muốn đuổi theo không, họ nói: ‘Không, chúng tôi không được phép, phải theo chỉ đạo từ ban huấn luyện’. Tôi nghĩ họ cũng cảm thấy khó chịu khi không được tham gia truy đuổi. Nhưng đó là cách mọi thứ diễn ra, đúng không? Tôi nghĩ ai cũng sợ phải bộc lộ sức mạnh quá sớm ngay đầu mùa giải và sau đó bị ép phải làm việc suốt phần còn lại của năm. Đó là một canh bạc. Ai đoán đúng sẽ chiến thắng. Hoặc không ai trong chúng tôi thắng hôm nay”, Vollering giải thích.

Lotte Claes chiến thắng Omloop Het Nieuwsblad WE

Tuy nhiên, những bình luận của cô không nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia trong giới xe đạp. Đặc biệt, nhà báo kỳ cựu Michel Wuyts trên podcast Wuyts & Vlaeminck đã lên tiếng chỉ trích gay gắt quan điểm của Vollering. “Họ là đội mạnh nhất. Nhưng trên đoạn leo đèo Muur, Lorena Wiebes đã bị hụt hơi vì những tính toán chiến thuật. Thế nên quyền kiểm soát cuộc đua được chuyển vào tay FDJ – Suez. SD Worx - Protime đơn giản là không muốn tham gia vào nữa”, Wuyts nhấn mạnh.

Ông cũng không đồng ý với quan điểm Vollering phủ nhận trách nhiệm của đội mình: “Thật nực cười khi cô ấy nói rằng đó không phải lỗi của đội cô ấy. Cô ấy là tay đua số một thế giới cùng với Lotte Kopecky. Nếu Tadej Pogacar nói như vậy, mọi người sẽ bảo anh ấy im miệng”.

Demi Vollering bị chỉ trích vì phát ngôn gây tranh cãi

Phát biểu của Wuyts cho thấy một thực tế rằng dù Vollering là một trong những tay đua xuất sắc nhất thế giới, cô vẫn phải đối mặt với áp lực và sự soi xét từ giới chuyên môn khi nói về chiến thuật thi đấu. Những tranh luận xung quanh Omloop Het Nieuwsblad WE một lần nữa làm nổi bật sự phức tạp trong chiến thuật đua xe đạp nữ, nơi các quyết định mang tính chiến thuật có thể định đoạt kết quả cuối cùng.

Dù tranh cãi vẫn tiếp tục, một điều rõ ràng là Vollering và các đối thủ của cô sẽ phải đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong các cuộc đua sắp tới, nếu không muốn để mất chiến thắng vào tay những tay đua ít được kỳ vọng hơn như Claes.

KIM MINH