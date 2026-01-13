Deco: “Việc sa thải Xabi Alonso khiến tôi bất ngờ”

Deco (giữa) thừa nhận bất ngờ khi Real Madrid tuyên bố sa thải Xabi Alonso.

Với thời điểm đó, việc cựu tiền vệ này được hỏi về tình hình đang diễn ra tại sân Santiago Bernabeu là điều không thể tránh khỏi. Mặc dù cuộc phỏng vấn của Deco chủ yếu tập trung vào Barcelona, ​​ông cũng không tránh đề cập đến thời điểm khó khăn mà Real Madrid đang trải qua. Giám đốc thể thao của Barca đã đưa ra quan điểm bên ngoài về một quyết định gây bất ngờ cho phần lớn bóng đá Tây Ban Nha.

Khi được hỏi trực tiếp về việc sa thải Alonso, Deco thừa nhận rằng động thái này khiến ông bất ngờ, đặc biệt là trong bối cảnh mùa giải cho đến nay. “Thật ra thì nó đã làm tôi bất ngờ. Anh ấy mới ở đó chưa lâu. Về cơ bản, anh ấy chỉ mới bắt đầu. Họ đang tham dự Champions League và chỉ kém Barca 4 điểm ở La Liga. Chúng ta đều biết tầm ảnh hưởng của các trận đấu giữa Barca và Madrid, đó luôn là những tình huống phức tạp, và các huấn luyện viên là những người chịu thiệt thòi đầu tiên”.

Deco cũng được hỏi về việc Real Madrid bổ nhiệm Alvaro Arbeloa thay thế, ít nhất là trên cơ sở tạm thời. Thay vì đưa ra ý kiến ​​về sự phù hợp của Arbeloa, ông chọn cách giữ thái độ tôn trọng, không tập trung vào những lựa chọn nội bộ của Madrid. Deco nói: “Tôi không biết công việc của anh ấy và liệu anh ấy có phải là một HLV giỏi hay không. Trong những trường hợp này, tôi thích tập trung vào công việc của chúng tôi và chúng ta cần chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào”.

Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang so sánh giữa Barca và Real Madrid về mặt bóng đá. Deco nhấn mạnh những gì ông quan sát được về mặt chiến thuật từ Real Madrid trong các trận đấu gần đây, đặc biệt là trận gặp Atletico Madrid. “Tôi đã thấy Real Madrid chơi phản công nhiều hơn. Họ đã làm điều đó trước Atletico, khai thác tốc độ của Vini và Rodrygo trên hàng công. Chúng tôi không thích tập trung vào đối thủ. Ý tưởng bóng đá của chúng tôi rất rõ ràng và chúng tôi luôn muốn kiểm soát bóng. Tôi nghĩ rằng kể từ khi Hansi đến, chúng tôi đã làm được điều đó”, Deco kết luận.

THANH TUẤN