De Ligt: “Hệ thống chỉ là một phần, các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm”

Trung vệ Matthijs de Ligt khẳng định các cầu thủ Man.United cũng phải chịu trách nhiệm.

Man.United vừa phải nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 6 trận đấu tại Ngoại hạng Anh mùa giải mới khi để thua 1-3 trên sân Brentford vào thứ Bảy, họ đồng thời bị Grimsby - đội bóng đang chơi ở League Two - làm nhục tại Cúp Liên đoàn. HLV người Bồ Đào Nha, Ruben Amorim vẫn chưa thể giành được 2 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trong suốt 10 tháng dẫn dắt đội bóng, và sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất của họ kể từ mùa giải 1989-1990, Quỷ đỏ một lần nữa nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng.

“Tất nhiên, tôi muốn nói rằng luôn dễ dàng khi trông cậy vào HLV, nhưng cuối cùng thì các cầu thủ trên sân cũng phải tự mình làm điều đó”, trung vệ De Ligt nói. “Chúng tôi không thể nói rằng những bàn thua, những tình huống nguy hiểm phải đối mặt, hay những cơ hội chúng tôi bỏ lỡ, là do... Tôi không biết nữa, các bạn lúc nào cũng nói về hệ thống thi đấu. Kết quả cũng liên quan rất nhiều đến sự tập trung, và nếu điều đó còn thiếu trong những khoảnh khắc quan trọng, nó sẽ tạo ra sự khác biệt”.

Áp lực ngày càng gia tăng lên HLV Ruben Amorim khi Man.United nhận thất bại thứ 3 chỉ sau 6 trận.

Man.United dường như đã xây dựng được sự tự tin bằng chiến thắng 2-1 trước Chelsea. Nhưng chiến thắng đó đã là một ký ức xa vời khi tiền đạo Igor Thiago của Brentford ghi 2 bàn trong vòng 20 phút và, sau khi Benjamin Sesko gỡ hòa bằng bàn thắng đầu tiên cho Man.United, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes đã không thể gỡ hòa từ chấm phạt đền khi bị thủ môn Caoimhin Kelleher cản phá. Đây là lần thứ 2 đội trưởng Quỷ đỏ đá hỏng phạt đền trong mùa giải này, sau trận hòa tại Fulham vào tháng trước.

De Ligt nói thêm: “Chúng tôi thực sự thất vọng vì cả tuần qua chúng tôi đã nói về việc duy trì đà tiến triển, thêm một chiến thắng nữa trong tay chúng tôi. Nếu thua trận này, rõ ràng đó là một cú sốc lớn. Nhưng chúng tôi phải đoàn kết. Đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi thua Man.City, thắng Chelsea, vì vậy, ở trận đấu tiếp theo, chúng tôi phải phân tích xem điều gì đã sai trong trận đấu này bởi vì có rất nhiều thứ đã sai. Chúng tôi đã thiếu sót trong những khoảnh khắc quan trọng, khi chúng tôi đưa ra những quyết định sai lầm. Điều đó tạo nên sự khác biệt lớn trong bóng đá. Chúng tôi cũng khá kém may mắn với một số cơ hội, nhưng nhìn chung, mọi thứ vẫn chưa đủ tốt. Đó là sự thật”.

Man.United sẽ tiếp đón Sunderland đang có phong độ cao vào thứ Bảy, và làm khách trên sân của đội đầu bảng Liverpool ngay sau kỳ nghỉ quốc tế vào ngày 19-10.

VIỆT TÙNG