De Ligt cứu vãn trận hòa cho Man United sau màn ngược dòng tại Tottenham

De Ligt đánh đầu cận thành khiến thủ thành Guglielmo Vicario đẩy bóng vào lưới, gỡ 2-2

Quỷ đỏ đã không thể thắng Tottenham trong 8 lần gặp nhau trước đó, nhưng trận đấu lần này sẽ còn sống mãi trong ký ức của người hâm mộ Tottenham. Gà trống tưởng chừng đã giành được một chiến thắng kịch tính, sau khi Mathys Tel gỡ hòa ở phút 84 và Richarlison ghi bàn vượt lên ở phút 91. Tuy nhiên, De Ligt đã đánh đầu ghi bàn ở phút 96 để kéo dài chuỗi trận bất bại của Man United lên con số năm trận. Cả hai đội đều có 18 điểm sau 11 trận, nhưng hiệu số bàn thắng bại đang giúp Tottenham đứng vị trí thứ ba, còn Man United ở vị trí thứ bảy.

Tottenham đã chấm dứt cơn hạn hán danh hiệu kéo dài 17 năm nhờ chiến thắng Man United 1-0 đầy khó khăn trong trận chung kết Europa League hồi tháng Năm. Kết quả đó giúp Tottenham giành vé vào Champions League trong khi Man United cay đắng khi không có suất dự cúp châu Âu. Nhưng thầy trò Thomas Frank rơi vào trạng thái khó khăn trên sân nhà mùa này khi không thắng trong 4 trận mà điển hình là trận thua Chelsea 0-1 tuần trước.

Họ lại thấy mình lép vế trước Man United và thậm chí không có cú sút nào trúng đích trong suốt hiệp 1. Và chuyện phải đến đã đến ở phút 32: Trong một tình huống lạ lùng, Pape Matar Sarr, Van de Ven và Djed Spence đều bỏ lỡ các cơ hội phá bóng trước khi Amad Diallo mớm bóng cho Mbeumo ung dung chen giữa 2 hậu vệ để đánh đầu vào góc gần ở phút 32. Cầu thủ người Cameroon đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Premier League tháng 10 và nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số bốn sau hai trận.

Brennan Johnston, người đã ghi bàn thắng quyết định trong lần gặp nhau gần nhất tại Bilbao, sau đó đã bị từ chối bàn gỡ hòa do lỗi việt vị. Tuy nhiên, những đợt tấn công dồn dập của Tottenham nhanh chóng tắt ngấm, và sự bất mãn của người hâm mộ đội chủ nhà với huấn luyện viên Thomas Frank đã thể hiện rõ khi quyết định thay thế Xavi Simons của ông bị la ó dữ dội. Tuy nhiên, huấn luyện viên của Spurs có thể khẳng định những thay đổi của ông đã xoay chuyển cục diện trận đấu.

Mathys Tel (11) gỡ hòa 1-1 chp Tottenham ở phút 84

Những thay đổi của HLV Thomas Frank đã giúp cải thiện tình thế nhưng Tottenham phải đợi đến tận phút 84 mới cân bằng được tỷ số khi cầu thủ dự bị Destiny Udogie chuyền sệt vào giữa cho Mathys Tel. Cầu thủ trẻ người Pháp đã kiểm soát bóng ngay trước mặt De Ligt trước khi xoay người dứt điểm, cú sút quệt trúng chân trung vệ Hà Lan ghim vào góc lưới.

Nhưng những phút cộng thêm đã mang đến một kết thúc còn kịch tính hơn. Wilson Odobert, vào sân từ ghế dự bị đã tung cú sút xoáy về phía góc xa, Richarlison đã khéo léo chạm đầu để lái bóng vào góc lưới, khiến thủ thành Lammens bất lực.

Cầu thủ người Brazil xé toạc áo và bật khóc khi ăn mừng bàn thắng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ để Tottenham có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà kể từ vòng đấu mở màn mùa giải. Ở quả phạt góc phút 96 của Bruno Fernandes, De Ligt tìm thấy nhiều khoảng trống ở cột xa để đánh đầu cận thành khiến Guglielmo Vicario đẩy bóng bay luôn vào lưới.

Amorim sẽ rất vui mừng trước tinh thần thi đấu của đội bóng, đội sẽ tiếp đón Everton tại Old Trafford vào ngày 24 tháng 11, sau kỳ nghỉ quốc tế. Sau trận đấu, HLV Amorim nói: "Trong suốt trận đấu, chúng tôi cảm thấy mình đã có được ba điểm. Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Harry Maguire và Casemiro rời sân và để thủng lưới hai bàn... chúng tôi lại ghi thêm một bàn nữa và đó là một điểm. Khi bạn không thể thắng, bạn không thua, một lần nữa chúng tôi đã làm được điều đó. Chúng tôi còn rất nhiều điều phải cải thiện với tư cách là một đội bóng, bởi vì hôm nay là ngày chúng tôi giành chiến thắng trong trận đấu này".

HOÀNG HÀ