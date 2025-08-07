De Bruyne giải thích sự khác biệt giữa Pep Guardiola và Antonio Conte

Kevin De Bruyne cho biết anh đang hướng đến danh hiệu thứ 25 trong sự nghiệp ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Napoli, đồng thời lý giải sự khác biệt khi làm việc dưới thời Pep Guardiola (Man.City) và Antonio Conte (Napoli).

Kevin De Bruyne trong ngày đầu tiên tập luyện trước mùa giải của Napoli.

Năm nay, lần đầu tiên sau một thập kỷ De Bruyne sẽ chơi mùa giải đầu tiên bên ngoài Premier League. Tiền vệ đẳng cấp nguời Bỉ chuyển đến Napoli theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Manchester City vào đầu mùa hè này. De Bruyne là điểm nhấn trong một mùa hè bận rộn với những bản hợp đồng mới của Partenopei, bao gồm Vanja Milinkovic-Savic, Sam Beukema, Luca Marianucci, Noa Lang và Lorenzo Lucca.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với Corriere dello Sport, được đăng tải sáng thứ Tư, De Bruyne đã chỉ ra sự khác biệt giữa hai HLV xuất sắc nhất thế hệ này là Guardiola và Conte. "Tôi cho rằng họ có hai lối chơi khác nhau. Pep có lẽ chú trọng hơn vào việc kiểm soát bóng và kiểm soát bóng, trong khi Conte có lối chơi chặt chẽ hơn và tập trung nhiều vào tâm lý. Pep chú trọng hơn vào không gian", De Bruyne chia sẻ. "Có một vài điểm khác biệt, nhưng mỗi huấn luyện viên đều có nguyên tắc và đặc điểm riêng. Hiện tại, chúng tôi chưa tập trung nhiều vào khía cạnh cá nhân. Chúng tôi đang làm việc vì tập thể. Anh ấy đưa ra chỉ dẫn chung cho chúng tôi về vị trí của từng người. Có lẽ chúng tôi sẽ nói về những điều cụ thể hơn sau".

Ngôi sao người Bỉ cũng giải thích danh hiệu mà anh muốn giành được nhất trong thời gian khoác áo Napoli: "Có lẽ là Scudetto, nhưng tôi không bao giờ muốn lựa chọn. Tôi sẽ giành bất cứ danh hiệu nào tôi có thể giành được. Tuy nhiên, vì chưa từng chơi ở Italy, chức vô địch quốc gia sẽ là một mục tiêu tốt, điều đó sẽ rất tuyệt. Nhưng giải đấu vẫn chưa bắt đầu, vì vậy chúng ta hãy cùng chờ xem."

Và, nếu phải chọn một trong ba danh hiệu Champions League, Serie A hoặc Coppa Italia, De Bruyne trả lời: "Cả ba, tôi không cần phải quyết định".

De Bruyne có cảm thấy Napoli có thể cạnh tranh ở cả ba đấu trường không?

“Vì có quá nhiều giải đấu, thật khó để nói rằng chúng tôi sẽ vô địch mọi giải đấu. Thực tế, tôi không thể nói trước được điều đó. Bạn phải bắt đầu thi đấu, sau đó có thể thắng một trận, rồi một trận nữa và tiếp tục tiến lên", ngôi sao người Bỉ nói. "Chúng tôi hy vọng sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như đối thủ, chấn thương và các yếu tố khác. Bạn phải dựa vào những gì đã xảy ra trong suốt mùa giải để đánh giá kết thúc mùa giải.”

Nhà vô địch Ngoại hạng Anh sáu lần cũng được hỏi anh nghĩ đội bóng nào có thể cạnh tranh Scudetto với Napoli mùa này, và anh trả lời: “Chà, luôn có Inter và Milan. Juve, Atalanta đang thi đấu tốt. Roma và Lazio cũng có những bảng đấu tốt. Có rất nhiều đội bóng thực sự mạnh".

HOÀNG HÀ