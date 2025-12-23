Danh hiệu Quả bóng vàng thế giới : Thước đo quan trọng cho giới cầu thủ

Giải thưởng Quả bóng vàng do Tạp chí France Football (Pháp) tổ chức là giải thưởng cá nhân được xếp hạng cao nhất, đưa các cầu thủ vào hàng ngũ những huyền thoại của bóng đá châu Âu. Nó có ý nghĩa với người chiến thắng và giờ đây nó cũng có ý nghĩa với hàng triệu người khác.

Ousmane Dembele, ngôi sao tấn công 28 tuổi của Paris Saint-Germain và đội tuyển Pháp, là người chiến thắng gần nhất ở Giải thưởng Quả bóng vàng năm 2025 được trao vào tháng 9 (ảnh).

Mediametrie, một công ty đo lường lượng người xem ở Pháp, cho thấy, gần 2,5 triệu người đã xem Dembele nhận giải thưởng trực tiếp trên kênh L’Equipe, và trung bình khoảng 1,6 triệu người xem toàn bộ buổi lễ, thêm 5 triệu người khác đã xem trên kênh YouTube của L’Equipe…

Những con số này cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của giải thưởng cá nhân lớn nhất trong làng bóng đá thế giới. Nhưng quan trọng hơn, ở môn thể thao luôn đề cao tinh thần đồng đội, giờ đây sự chú trọng vào các cá nhân được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

“Động lực của Giải thưởng Quả bóng vàng đã thay đổi bởi vì ngành công nghiệp thể thao và giải trí đã thay đổi với cách thức tiếp thị của vận động viên. Các cầu thủ đã tìm ra cách để xây dựng hình ảnh và lượng người hâm mộ riêng, thay vì dựa vào câu lạc bộ của mình. Đó là lý do tại sao Quả bóng vàng và các giải thưởng khác ngày càng trở nên quan trọng”, Steve Martin, đối tác sáng lập của MSQ Sport + Entertainment, cho biết.

Thay đổi quy trình bỏ phiếu cũng nhấn mạnh vào tầm ảnh hưởng cá nhân của các cầu thủ. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là về màn trình diễn cá nhân xuất sắc và khả năng quyết định trận đấu, còn thành tích tập thể chỉ là tiêu chí phụ; hay quá trình bỏ phiếu do các nhà báo đến từ các quốc gia có đội tuyển nằm trong tốp 100 bảng xếp hạng FIFA (với nữ là 50 nhà báo từ 50 quốc gia) thực hiện, thay thế hình thức bầu chọn cũ từ đội trưởng và HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Thay đổi này nhằm đảm bảo những quốc gia có nền bóng đá phát triển tiếp cận thông tin sát sao hơn.

Sự chủ quan và bí mật về cách thức lựa chọn người chiến thắng đã tạo nên sự hồi hộp, đặc biệt là trong những năm sau kỷ nguyên thống trị của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, vì giờ đây có nhiều ứng cử viên hơn.

“Quả bóng vàng là một trong những khoảnh khắc mà các nhà sáng tạo nội dung, các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng truyền thông trên tất cả các thị trường lớn của châu Âu đều tập trung quan tâm”, Dan Haddad, người đứng đầu chiến lược thương mại tại Công ty thể thao, âm nhạc và giải trí Octagon, cho biết.

VIỆT TÙNG