France Football tiết lộ Ousmane Dembele đã giành Quả bóng vàng một cách 'khá dễ dàng'

Ousmane Dembele gặp mặt thân tình với Lamine Yamal sau lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 do France Football tổ chức. Ảnh: Profimedia

Ousmane Dembele đã chiến thắng cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tối thứ Hai, ở tuổi 28. Tiền đạo của Paris Saint-Germain đã đánh bại Lamine Yamal về nhì để giành được giải thưởng cá nhân danh giá nhất đối với mọi cầu thủ bóng đá. Tổng biên tập tạp Vincent Garcia vừa chia sẻ với hãng thông tấn rằng cầu thủ người Pháp đã giành được danh hiệu này "một cách khá dễ dàng".

Vincent Garcia không thể tiết lộ kết quả bỏ phiếu như một quy định khắt khe vốn có, đã đưa ra một dấu hiệu cho thấy mức độ cạnh tranh về phiếu bầu giữa Dembele và Yamal trong cuộc bỏ phiếu năm nay rằng:"Thực sự không có sự cạnh tranh nào cả. Ousmane đã giành chiến thắng khá dễ dàng sau một mùa giải kỳ tích trong màu áo PSG. Cậu ấy đạt được thành tựu này một cách xứng đáng với sự thừa nhận đông đảo của giới chuyên môn trên toàn thế giới."

Trong khi kết quả chính xác sẽ được công bố trên tạp chí France Football vào thứ bảy tuần này, sự thừa nhận vinh quang Quả bóng Vàng thuộc về Ousmane Dembele đều được đông đảo cộng đồng bóng đá thừa nhận. Nhưng mặt đối lập thì gia đình Quả bóng Bạc Lamine Yamal lại không phục với kết quả từ France Football. Dù tài năng của Barcelona đã về nhì cuộc bình chọn khi chỉ mới 18 tuổi và đồng thời, là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu Kopa - Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2025.

Trước lễ trao giải tại Paris, người chiến thắng vẫn chưa được tiết lộ, không giống như nhiều kỳ gần đây khi danh tính người chiến thắng thường bị rò rỉ trước thời hạn. Tuy nhiên, Ousmane Dembele là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng này và kết quả sau cùng đã minh chứng điều đó. Anh không chỉ tỏa sáng ở mặt cá nhân với 35 bàn thắng trong mùa giải trước, mà còn thành công trên phương diện tập thể khi đã cùng PSG lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League. Les Parisiens từ đó thâu tóm trọn bộ danh hiệu cấp châu lục khi giành được Ligue 1, Cúp Quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp và Siêu cúp châu Âu.

QUANG ANH