Ansu Fati lấy cảm hứng từ Dembele và Lamine Yamal để trở lại đỉnh cao

Ansu Fati ăn mừng sau khi ghi cú đúp vào lưới Metz giúp Monaco thắng 5-2 ở vòng 5 Ligue 1 2025/26. Ảnh: Getty Images

Giám đốc điều hành AS Monaco, Thiago Scuro từng phát biểu về vụ chiêu mộ Ansu Fati mùa hè năm nay như sau: "Chúng tôi hiểu giá trị của từng cầu thủ được đưa về đội bóng. Nếu nghi ngờ về thể chất và những chấn thương, cậu ấy đã không thể vượt qua buổi kiểm tra y tế. Nhìn rộng hơn, trước khi Ousmane Dembele bùng nổ tại PSG cậu ấy cũng từng phải vật lộn với những chấn thương. Tôi tin rằng với sự giúp đỡ cần thiết tại Monaco, Ansu Fati sẽ trở lại."

Sự động viên đó chính là điều mà cựu thần đồng Barcelona trân trọng và lựa chọn khoác áo Monaco. Trong một phát biểu với Dario AS hồi đầu tháng này, anh cũng nhắc đến Dembele và Lamine Yamal, những đồng đội từng cùng Fati chinh chiến tại Barcelona. Theo Ansu Fati, anh đang lấy những ngôi sao này làm hình mẫu để bản thân trở lại phong độ và tiềm năng vốn có:

"Tôi không muốn nghĩ nhiều đến chấn thương và giường bệnh. Monaco cho tôi hy vọng để thoát khỏi những mặc cảm đó. Tôi muốn vượt qua chúng và mạnh mẽ như cách Dembouz (Ousmane Dembele) làm được tại PSG. Anh ấy đã có một mùa giải kinh ngạc và Quả bóng Vàng dành cho anh ấy là điều xứng đáng."

"Về Lamine (Yamal), cậu ấy sẽ sớm làm được điều đó (giành danh hiệu Quả bóng Vàng) nếu không phải năm nay thì sẽ sớm thôi. Cậu ấy có nhiều nét giống với Messi và Ronaldo trong hành trình vươn đến đỉnh cao. Cậu ấy còn rất trẻ và rất chuyên nghiệp với bóng đá. Chúng tôi thi đấu cùng nhau mùa giải trước và bản thân tôi đã học được nhiều thứ từ cậu ấy, rằng tôi còn thiếu những điều gì để tìm lại phong độ trước đây." - Chia sẻ từ Ansu Fati.

Ansu Fati chỉ trong vòng một tuần, đã lần lượt ghi những bàn thắng đầu tiên cho AS Monaco tại Champions League (bàn duy nhất ở thất bại Club Brugge) và cuối tuần qua, anh lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước Metz. Chỉ vào sân từ ghế dự bị vì thể lực chưa đảm bảo cho trọn vẹn 90 phút, sức bền và tốc độ bị bào mòn sau những quãng chấn thương nghiêm trọng không làm mất đi vũ khí nguy hiểm nhất từ Ansu Fati - bản năng săn bàn. Với khả năng chọn vị trí, Fati dù thua thiệt thể hình và sức rướn vẫn len lỏi vào hàng phòng ngự đối thủ để chớp thời cơ ghi bàn, như cách anh tỏa sáng trước Metz. Trong giai đoạn còn là thần đồng tại Barca, Ansu Fati cũng cho thấy điểm nổi trội nhất ở kỹ năng dứt điểm và ra quyết định cuối cùng, thay vì tốc độ càn lướt hay khả năng qua người như đàn em Lamine Yamal.

Nổi lên thần tốc từ khi mới 17 tuổi rồi chững lại nhiều năm sau đó vì những chấn thương liên tiếp, giới mộ điệu có thể quên rằng Ansu Fati mới chỉ 23 tuổi vào năm nay. Cầu thủ sinh năm 2002 còn rất nhiều thời gian để không chỉ lấy lại hình ảnh bùng nổ ngày nào mà còn là triển vọng tiến lên đẳng cấp mới, như người đàn anh Ousmane Dembele vừa giành được vinh quang Quả bóng Vàng 2025. Dembele chính là tấm gương rõ nét nhất để Ansu Fati hướng đến như lời anh đã nói. Với những cầu thủ giàu tiềm năng như Fati, trở lại chưa bao giờ là muộn miễn còn cố gắng, và mọi cơ hội đều rộng mở...

QUANG ANH