Dan Burn được hỏi về người đồng đội cũ tại Newcastle, Alexander Isak sau khi tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất thương vụ chuyển nhượng kỷ lục sang Liverpool vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng – một cuộc chia tay mà các fan gọi là cay đắng.

Dan Burn phản hồi về cuộc chuyển nhượng cay đắng của Isak sang Liverpool

Hậu vệ Dan Burn cho biết không hề có ác cảm nào với Alexander Isak sau vụ chuyển nhượng mùa hè kéo dài của tiền đạo này. Isak khẳng định thời gian của anh tại St James' Park đã kết thúc, cuối cùng đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng sang Liverpool vào ngày cuối cùng với giá 125 triệu bảng. Chích chòe đã nhờ số tiền đó, tiến lên bổ sung Nick Woltemade và Yoane Wissa vào đội hình với mục tiêu thay thế cầu thủ săn bàn.

Tuyển thủ Anh Dan Burn nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu vòng loại World Cup với Andorra và bày tỏ rõ quan điểm của mình về câu chuyện cay đắng của Isak: "Tôi mừng vì mọi chuyện đã xong. Chúng tôi muốn kỳ chuyển nhượng đóng lại để mọi chuyện rõ ràng hơn một chút. Tôi đã chơi bóng đủ lâu để hiểu rằng đối với một cầu thủ, sự nghiệp rất ngắn ngủi. Với tôi, đây là một tình huống khó khăn vì Alex là bạn của tôi, nên bạn muốn anh ấy ở bên cạnh để giúp đỡ đội bóng, nhưng tôi chỉ muốn chúc Alex mọi điều tốt đẹp nhất".

"Không hề có ác cảm với anh ấy, bạn biết người hâm mộ Newcastle như thế nào mà, chúng tôi rất bảo vệ CLB và thành phố của bạn và muốn những cầu thủ thích chơi cho Newcastle. Bạn không muốn họ ngây thơ nghĩ rằng không có nơi nào khác để chơi ngoài Newcastle. Vì vậy, tôi hiểu tại sao người hâm mộ của chúng tôi thất vọng, nhưng như tôi đã nói, tôi đã ở trong bóng đá đủ lâu để hiểu những gì đang diễn ra".

Isak đã được ký hợp đồng quá muộn để có thể ra sân cho Liverpool trong chiến thắng trước Arsenal, nhưng dù vất vả, đội bóng của Arne Slot cũng tự mình vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, anh ấy có thể ra mắt trước Burnley, khi The Reds làm khách trên sân Turf Moor vào ngày 14-9 trước khi bắt đầu chiến dịch Champions League vài ngày sau đó.

"Đó là một hành trình dài để đến được đây", Isak chia sẻ với giới truyền thông trong những bình luận đầu tiên của anh với tư cách là một cầu thủ Liverpool. "Nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi được là một phần của đội bóng này, của CLB này và tất cả những gì mà nó đại diện. Đó là điều tôi tự hào và tôi thực sự mong chờ. Tôi rất vui vì mọi chuyện đã xong và tôi có thể trở lại làm việc. Tôi rất mong được gặp lại các đồng đội và người hâm mộ, và được trở lại sân cỏ".

Trước đó, Isak còn phải đối mặt với hai trận vòng loại World Cup với Thụy Điển. Đội bóng của Jon Dahl Tomasson sẽ phải đối đầu với Slovenia và Kosovo trong hai trận đấu liên tiếp trong loạt trận tháng 9, với mục tiêu bù đắp cho việc vắng mặt tại giải đấu năm 2022.

HOÀNG HÀ