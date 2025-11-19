Đại học TDTT Bắc Ninh nhận chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Đại học TDTT Bắc Ninh là một trong những cơ sở hàng đầu của quốc gia về đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực thể dục thể thao tại Việt Nam.

Đại học TDTT Bắc Ninh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: TH.SÂM

Ngày 19-11, Đại học TDTT Bắc Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2025) và Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và xếp hạng đối sánh UPM.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Hiệu trưởng Đại học TDTT Bắc Ninh cho biết nhà trường hướng đến công tác giảng dạy, đảm bảo chất lượng chuyên môn trong quá trình hình thành và phát triển cho tới lúc này.

Đại học TDTT Bắc Ninh được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục lần đầu tiên năm 2018. Tới nay, Trung tâm tiếp tục triển khai đánh giá chất lượng chu kỳ 2 đối với Đại học TDTT Bắc Ninh. Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT, Đại học TDTT Bắc Ninh đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng được ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19-05-2017 của Bộ GD&ĐT.

Hiện tại, Đại học TDTT Bắc Ninh đề cao việc đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động qua xếp hạng đối sánh UPM.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương đã thay mặt lãnh đạo Bộ chúc mừng, biểu dương các thành tựu mà thầy và trò Đại học TDTT Bắc Ninh đã đạt được thời gian qua đồng thời tin tưởng kết quả đó cho thấy sự tâm huyết, sự cố gắng của tập thể nhà trường đối với công tác giảng dạy, đào tạo và mở ra nhiều cơ hội phát triển hơn thời gian tới.

MINH CHIẾN