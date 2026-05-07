Đà Nẵng và trận cầu “6 điểm” cùng Becamex TPHCM

Giai đoạn sa sút của đội bóng sông Hàn vẫn chưa có điểm dừng, sau 21 vòng đấu thầy trò HLV Lê Đức Tuấn tiếp tục kẹt ở vị trí cuối bảng và đến gần ngày xuống hạng. Vòng 22 LPBank V-League, họ sẽ tiếp Becamex TPHCM trong trận đấu mà Đà Nẵng không còn đường lùi…

Đà Nẵng vẫn còn "ngụp lặn" ở vị trí cuối bảng.

Cách đây 3 vòng đấu, lãnh đạo CLB Đà Nẵng đã tính phương án thay HLV trưởng nhằm chặn “vết dầu loang” khi mà quỹ trận đấu cứ ngày càng thu hẹp. Sau đó mọi chuyện không đổi, ông Trần Minh Chiến về lại TPHCM còn ông Phan Như Thuật hiện đã ngồi ghế HLV trưởng CLB Hà Tĩnh. Còn đội bóng sông Hàn vẫn chưa thấy tình hình khả quan, họ vẫn lận đận ở vị trí áp chót khi luôn so kè cùng PVF và khoảng cách với bờ an toàn ngày càng xa dần.

Mục tiêu trước mắt của Đà Nẵng là cố gắng thoát khỏi vị trí cuối bảng – xuống hạng trực tiếp, mà cố đứng 13/14 để tìm hy vọng qua trận tranh play-off. Để làm được điều đó, thầy trò ông Lê Đức Tuấn phải tận thu điểm số ở các trận còn lại, nhất là trước Becamex TPHCM. Thầy trò đội bóng sông Hàn có niềm tin để đạt được khi trận lượt đi họ giành trọn 3 điểm tại Thủ Dầu Một.

Thực sự, để níu kéo với Becamex TPHCM lúc này cũng còn khá xa với Đà Nẵng khi khoảng cách hai đội đang là 8 điểm. Điều cụ thể nhất mà Đà Nẵng hướng đến là tranh đua vượt PVF qua từng vòng đấu, mà ở vòng 22, PVF sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Pleiku.

Tùng Quốc không chỉ là chốt chặn an toàn ở hàng phòng ngự đội bóng đất Thủ mà dâng cao hỗ trợ tấn công khá hiệu quả.

Chủ nhà đang có những tính toán, hạ quyết tâm cho trận cầu “6 điểm” này, nhưng liệu Becamex TPHCM có dễ dàng lơi chân? Becamex TPHCM khá thất thường về phong độ trong những trận gần đây, nhưng họ vẫn rất khó chịu qua những chuyến thi đấu trên sân khách. Ở vào tình thế chưa an toàn trụ hạng, thầy trò đội bóng này thừa hiểu sức ép như thế nào sẽ đến nếu để sẩy chân ở trận đấu này. Khi ấy, khoảng cách điểm số không chỉ bị thu hẹp mà Becamex TPHCM còn thua trong đối đầu với chính Đà Nẵng và cả PVF.

Trận đấu “tiền tỷ” đúng nghĩa. Nếu thắng trận này, Becamex TPHCM mở rộng khoảng cách lên 11 điểm với Đà Nẵng. Vì thế sự nhẫn nại là điều cần thiết mà lối đá thực dụng phòng ngự phản công vốn là “đặc sản” của đội bóng đất Thủ mỗi khi đá sân khách. Giành 1 điểm cũng là kết quả đạt yêu cầu với đội khách khi họ còn 2/4 trận còn lại trên sân nhà trước những đối thủ dễ chịu.

Lần so tài ở mùa bóng trước trên sân Chi Lăng, Becamex TPHCM để thua ngược từ những sai lầm cá nhân. Những khiếm khuyết đó liệu “bộ tham mưu” đội bóng này đã có cách khắc phục?

Dự đoán: 1-1

QUỐC CƯỜNG