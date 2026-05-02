Becamex TPHCM vuột mất chiến thắng trên sân nhà

Gặp các cầu thủ Thanh Hóa ở vòng 21 LPBank V-League trên sân nhà, Becamex TPHCM một lần nữa ghi bàn vượt lên dẫn trước. Nhưng đội bóng đất Thủ đã không bảo toàn được chiến thắng khi để đối phương gỡ hòa. Kết quả bất phân thắng bại tiếp tục giữ chân cả hai đội ở khu vực giáp ranh với nhóm nguy hiểm.

Tùng Quốc giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước vào phút 11. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gặp đối thủ cân sức và đang cùng mục tiêu giành chiến thắng để sớm cải thiện thứ hạng, các cầu thủ Becamex TPHCM nhập cuộc rất nhanh với các pha tấn công dồn dập bên phần sân đối phương.

Không phải chờ lâu, vào phút 11, đội chủ nhà đã ghi bàn thắng mở tỷ số. Ugochukwu có pha tăng tốc dũng mãnh trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho Tùng Quốc dứt điểm bằng cú sút sệt, hiểm hóc đánh bại thủ môn Y Eli Nie.

Nhưng chỉ sau đó 1 phút, Ngọc Mỹ kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ tình huống phá bẫy việt vị, anh tuôn bóng nhanh từ biên phải trước khi tung cú sút căng buộc thủ môn Minh Toàn phải vào lưới nhặt bóng.

Những nỗ lực sau đó đã giúp Thanh Hóa ghi bàn gỡ hòa, giành 1 điểm quý giá trên sân khách.

Diễn biến ở hiệp hai tiếp tục sôi nổi với thế trận “ăn miếng trả miếng” của hai đội. Becamex TPHCM kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng khung thành thủ môn Minh Toàn cũng nhiều phen bị đe dọa từ các cú sút cầu môn hiểm hóc của tiền đạo Thanh Hóa. Ngược lại, xà ngang cũng cứu thua cho Y Eli Nie từ cú sút căng của Minh Khoa vào cuối trận.

Bất phân thắng bại, hai đội tiếp tục ghìm chân nhau ở tốp nửa cuối trên bảng xếp hạng với cùng 21 điểm, nhiều hơn 8 điểm so với đội cuối bảng Đà Nẵng.

QUỐC CƯỜNG