Đã lến lúc Phil Foden trở lại đội tuyển Anh

Phil Foden truyền cảm hứng trong chiến thắng 4-1 của Man.City trước Borussia Dortmund.

Foden đã tìm lại phong độ tốt nhất của mình sau một mùa giải đáng thất vọng, khi Man.City đánh mất chức vô địch Ngoại hạng Anh. Các bàn thắng của anh hôm thứ Ba - cả 2 bàn đều được ghi vào góc thấp phía dưới - đã nâng tổng số bàn thắng của anh trong mùa giải lên con số 4, và có lẽ nó đã đến đúng thời điểm để thu hút sự chú ý của HLV Thomas Tuchel,

người sẽ công bố danh sách đội tuyển Anh mới nhất của mình trong tuần này, cho các trận vòng loại World Cup cuối cùng với Serbia và Albania - trong bối cảnh đội tuyển Anh đã giành quyền tham dự vòng chung kết tại Mỹ, Mexico và Canada.

HLV Pep Guardiola là người đầu tiên ủng hộ một cuộc gọi từ đồng nghiệp ở đội tuyển Anh, khi khẳng định Foden đã trở lại phong độ tốt nhất. Ông nói với TNT Sports: “Tôi phải nói rằng Foden đã đạt đến phong độ tốt nhất. Cậu ấy đã ghi những bàn thắng tuyệt vời và chúng ta đã chứng kiến ​​điều đó ở Phil rất nhiều lần. Thomas Tuchel biết Phil giỏi như thế nào và tôi chắc chắn cậu ấy sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển Anh”.

Giải thưởng xuất sắc nhất trận của Foden là lời nhắc nhở đến HLV trưởng tuyển Anh Thomas Tuchel.

Trong khi đó, Foden chia sẻ với TNT Sports về những gì anh và đội bóng đã học được ở mùa giải khó khăn vừa qua: “Tôi cần chơi với nụ cười trên môi, và tôi đang làm được điều đó. Năm ngoái thật khó khăn, không chỉ với tôi mà còn với tất cả mọi người. Nhưng bạn học được rất nhiều khi trải qua giai đoạn khó khăn. Chúng tôi cũng đã bổ sung những cầu thủ xuất sắc vào đội hình, những người đã mang đến cho chúng tôi khát khao chiến thắng và sự gắn kết thực sự. Mùa giải này, chúng tôi đang nhìn thấy những tia sáng của đội bóng mà chúng tôi từng có trước kia”.

Man.City đã vươn lên vị trí nhì bảng tại Ngoại hạng Anh, và xếp thứ 4 vòng bảng phân hạng Champions League với 3 chiến thắng sau 4 vòng đấu bất bại. Foden đánh giá thêm: “Giành chiến thắng thì tốt, nhưng nếu không, bạn sẽ phải tìm ra những cách khác để giành chiến thắng. Đặc biệt là năm nay, giống như khi chúng tôi gặp Arsenal, hệ thống phòng ngự đã được cải thiện rất nhiều. Khi mọi thứ không diễn ra như mong đợi, chúng tôi sẽ đoàn kết và chiến thắng. Năm nay, chúng tôi chơi trực diện hơn một chút. Vấn đề chỉ là đoàn kết và chọn đúng thời điểm để tấn công. Mùa giải này có một sự gắn kết mới”.

VIỆT TÙNG