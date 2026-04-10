Cựu sao V-League không thể cứu được CLB TPHCM khỏi thất bại

Tiền đạo Jermie Lynch tỏa sáng với cú đúp bàn thắng vào cuối hiệp 2, nhưng vẫn không thể giúp CLB TPHCM tránh được thất bại 3-4 trước đội khách Phú Thọ thuộc vòng 14 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Cựu sao V-League Jermie Lynch tỏa sáng, nhưng vẫn không thể giúp CLB chủ quản TPHCM thoát thua.

Trước khi bước ra sân Bà Rịa thi đấu vào chiều 10-4, CLB TPHCM tạm xếp thứ 3 với 24 điểm, kém vị trí nhì bảng mà Bắc Ninh đang nắm giữ chỉ 1 điểm. Vì đội đầu bảng Đồng Nai đã có 31 điểm, nên mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương là hướng đến ngôi á quân để có suất đá trận playoff thăng hạng với CLB xếp thứ 13 tại V-League.

Tham vọng của CLB TPHCM được cụ thể hóa ở phút 18, khi Nguyễn Công Thành ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Nhưng đang tạo ra thế trận tốt, đội chủ nhà bất ngờ bị Phan Duy Hòa gỡ 1-1 ở phút 26. Bàn thua ảnh hưởng đến tâm lý của các học trò HLV Nguyễn Minh Phương. Sau những pha cứu thua, thủ môn kỳ cựu Nguyễn Thanh Thắng phải vào lưới nhận bàn thua thứ 2 ở phút 39, khi ngoại binh Richmond Nji xử lý kỹ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm thành bàn.

Đến phút 67, Đặng Ngọc Đức nâng tỷ số lên 3-1 cho Phú Thọ. Tuy nhiên, các cầu thủ CLB TPHCM không bỏ cuộc. Cựu tiền đạo V-League Jermie Lynch gỡ lại 2-3 cho đội chủ nhà. Nhưng Lê Quang Hiển đến phút 84 thiết lập lại lợi thế dẫn 2 bàn của đội khách. Cuối trận, Jermie Lynch thực hiện thành công quả phạt đền, hoàn tất cú đúp cho bản thân nhưng khép lại thất bại 3-4 đáng tiếc với CLB TPHCM.

Trẻ PVF-CAND giành chiến thắng thuyết phục trên sân Pleiku.

Thất bại này sẽ khiến thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua thăng hạng, bởi họ đã thi đấu nhiều hơn 2 đội xếp trên là Đồng Nai và đặc biệt Bắc Ninh 1 trận. Còn Phú Thọ dù thắng nhưng vẫn xếp thứ 8 với 19 điểm.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Thanh Niên TPHCM đón nhận thất bại 0-3 trước Trẻ PVF-CAND trên sân nhà Pleiku. Kết quả này khiến đoàn quân của HLV Lương Trung Tuấn vẫn xếp cuối bảng với 4 điểm, nguy cơ bị các đội xếp trên nới rộng cách biệt trong cuộc đua trụ hạng. Còn Trẻ PVF-CAND tạm leo lên hạng 5 với 20 điểm.

Vòng 14 còn diễn ra 4 cặp đấu khác giữa Long An - Đại học Văn Hiến (16 giờ ngày 11-4), Quy Nhơn United - Khánh Hòa (18 giờ ngày 11-4), Đồng Tháp - Đồng Nai (16 giờ ngày 12-4) và Quảng Ninh - Bắc Ninh (17 giờ ngày 12-4).

Tin liên quan CLB TPHCM thắng trận cầu đinh để tiếp tục cuộc đua thăng hạng V-League

HỮU THÀNH