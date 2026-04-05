CLB TPHCM thắng trận cầu đinh để tiếp tục cuộc đua thăng hạng V-League

Bàn thắng duy nhất của Nguyễn Công Thành trên chấm phạt đền giúp CLB TPHCM thắng sát nút đội khách Khánh Hòa với tỷ số 1-0, thuộc vòng 13 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Nguyễn Công Thành (bên phải) ăn mừng bàn thắng cho CLB TPHCM. ẢNH: TÂM HÀ

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Công Thành ở phút 14. Trước đó hai phút, tiền đạo sinh năm 1997 đã tận dụng sai lầm của Hoàng Minh Kiên bên phía Khánh Hòa để mang về quả phạt đền. Trong tình huống này, Minh Kiên đẩy bóng dài vào vòng cấm, tạo cơ hội để Công Thành chủ động che chắn trước khi bị đối phương tác động từ phía sau.

Trọng tài Trần Quốc Thịnh, đứng ở vị trí quan sát thuận lợi, lập tức thổi còi và chỉ tay vào chấm 11 m. Dù các cầu thủ Khánh Hòa phản ứng quyết liệt, quyết định vẫn không thay đổi.

Sau bàn thắng của Công Thành, thế trận trở nên cởi mở khi hai đội liên tục tạo ra những pha “ăn miếng trả miếng” về phía khung thành của nhau. Với việc cùng nằm trong tốp 5 trên bảng xếp hạng, cả hai buộc phải hướng đến chiến thắng để nuôi hy vọng trong cuộc đua giành vé thăng hạng V-League. Dù vậy, không bên nào tận dụng thành công các cơ hội tạo ra trong thời gian còn lại, và CLB TPHCM đã bảo toàn lợi thế 1-0 cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

CLB TPHCM nâng tổng số điểm lên 24, lần lượt kém 7 điểm và 1 điểm so với hai đội dẫn đầu là Đồng Nai và Bắc Ninh. Tuy nhiên, với tình thế hiện tại, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương hướng đến vị trí á quân của giải, qua đó có thể tham dự trận play-off với đội xếp thứ 13 tại V-League.

Trong khi đó, Khánh Hòa giậm chân ở vị trí thứ 5 với 20 điểm và ngày càng thất thế hơn trong cuộc đua vào tốp 2 chung cuộc.

HỮU THÀNH