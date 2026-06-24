“Cuộc chiến” từ những lớp học và văn phòng ngừng làm việc vì World Cup

Khi World Cup diễn ra, không chỉ có các cầu thủ trên sân mới chịu áp lực. Hàng triệu người hâm mộ trên khắp thế giới cũng đang đối mặt với một câu hỏi: liệu họ có được phép xem trận đấu của đội nhà trong giờ làm việc hay giờ học?

Tại Australia, câu trả lời đang nhận được sự ủng hộ. Jason Geria, hậu vệ của đội tuyển Socceroos, đã đưa ra một lời đề nghị đơn giản: các trường học và văn phòng nên mở màn hình cho trận đấu cuối cùng của Australia với Paraguay vào thứ Sáu này. "Hãy để họ xem nó", Geria nói với Guardian. "Nếu họ có thể kéo vài cái TV vào lớp học... thì quá tốt. Tôi nghĩ tất cả bọn trẻ đều có iPad, vậy nên hãy chiếu nó trên iPad".

Lời kêu gọi của Geria đến trong bối cảnh Australia chỉ cần một trận hòa trước Paraguay để tiến vào vòng 1/32, một cơ hội lịch sử cho bóng đá nước nhà. Lidia Williams, cựu thủ môn của đội tuyển nữ cũng đồng tình: "Đây là cơ hội hiếm có để các giáo viên và học sinh cùng nhau chứng kiến một khoảnh khắc tuyệt vời trong lịch sử World Cup”.

Không chỉ các trường học, các văn phòng làm việc cũng đang sôi sục. Một cuộc khảo sát cho thấy 3/4 người Australia dự định xem World Cup, và 71% tin rằng họ nên được xem tại nơi làm việc. Với giờ bắt đầu là 12 giờ trưa thứ Sáu, các ông chủ đang đứng trước một lựa chọn khó khăn: tiếp tục công việc hay để nhân viên thưởng thức bóng đá.

Cựu đội trưởng Socceroos, Paul Wade, có một quan điểm thực tế: "Nếu tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi không muốn nhân viên của mình trốn đi xem bóng đá. Nhưng bạn nên thấy công nghệ bây giờ thế nào rồi. Không có lý do gì phải nghỉ cả ngày".

Australia đang ở vị trí thuận lợi tại bảng D với 4 điểm, đứng thứ hai sau Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chỉ cần một trận hòa trước Paraguay, đội bóng đang đứng cuối bảng với 1 điểm, để giành vé vào vòng knock-out. Nếu thua, họ vẫn có cơ hội đi tiếp với tư cách là một trong tám đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Các CĐV Australia đã có một kỷ niệm đẹp tại World Cup 2022 khi đội nhà đánh bại Đan Mạch để vào vòng 1/16. Và vào thứ Sáu này, họ lại có cơ hội để sống trong khoảnh khắc. Một bản kiến nghị yêu cầu tổ chức ngày lễ quốc gia nếu Australia giành quyền vào vòng knock-out đã nhận được hàng nghìn chữ ký.

Những tranh cãi ở Hàn Quốc và bài học về sự thỏa hiệp

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng dễ dàng thỏa thuận. Tại Hàn Quốc, việc cho học sinh xem World Cup trong giờ học đã trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa. Khi tuyển Hàn Quốc đánh bại CH Czech ở trận đầu ra quân lúc 11 giờ sáng (giờ Hàn Quốc), nhiều giáo viên đã quyết định cho học sinh xem trận đấu ngay trong lớp. Nhưng khi hiệu trưởng một trường trung học ở tỉnh Bắc Gyeongsang yêu cầu xác định những giáo viên đã làm điều này, học sinh đã phản đối dữ dội.

Ảnh: Yonhap

Một học sinh, thậm chí là phó chủ tịch hội học sinh, đã đăng một bản tuyên bố gay gắt, cho rằng việc xem World Cup là "bài học sống động" giúp học sinh hiểu về tinh thần cộng đồng và kết nối thầy trò . Học sinh này còn chỉ trích hiệu trưởng vì đã đối xử với giáo viên "như tội phạm" .

Câu chuyện đã lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều sự đồng cảm. Nhiều người nhớ lại những kỷ niệm xem World Cup cùng bạn bè thời đi học và cho rằng đó là những trải nghiệm vô giá. Một giáo viên cho biết: "Nếu một lớp được xem trận đấu trong khi lớp khác vẫn học bình thường, giáo viên tuân thủ quy định có thể bị nhìn nhận tiêu cực". Vì vậy, ông khuyến nghị các trường nên xây dựng một chính sách chung để đảm bảo tính công bằng .

Sự kết nối

Không chỉ ở Hàn Quốc hay Australia, nhiều quốc gia cũng đang đối mặt với thách thức tương tự. Một trường tiểu học ở Hong Kong đã gây sốt khi tổ chức sự kiện xem bán kết World Cup 2022 xuyên đêm cho học sinh và phụ huynh. Sự kiện diễn ra vào 2:30 sáng và kéo dài đến 6 giờ sáng, nhưng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cộng đồng mạng vì được coi là "trải nghiệm đáng nhớ" .

Những câu chuyện từ Australia, Hàn Quốc và Hong Kong cho thấy rõ ràng: World Cup không chỉ là một giải đấu thể thao, mà còn là một sự kiện văn hóa, là sợi dây kết nối cộng đồng. Quyết định có nên tạm dừng việc học hay làm việc để xem bóng đá không còn là một câu hỏi về năng suất, mà là về giá trị của những trải nghiệm chung và sự gắn kết xã hội. Và đôi khi, lời kêu gọi của Jason Geria là hoàn hảo nhất: "Hãy chiếu nó trên iPad."

LONG KHANG