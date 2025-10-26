Cunha và Mbeumo tỏa sáng, Man United đè bẹp Brighton để vào top 4

Matheus Cunha (trái) mở tỷ số cho Man United từ phút 14

Sau tám trận liên tiếp không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường kể từ khi chuyển đến từ Wolves vào cuối mùa giải, tiền đạo người Brazil Cunha đã ghi bàn thắng đẹp trong hiệp 1 để bắt đầu đền đáp khoản phí chuyển nhượng 62,5 triệu bảng. Casemiro nhân đôi cách biệt cho Man United phút 34 khi cú sút chệch khung thành của anh lại quệt trúng lưng hậu vệ Yasin Ayari của Brighton, đổi hướng bay vào lưới, làm thủ thành Bart Verbruggen lỡ đà.

Khi Bryan Mbeumo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61, ai cũng nghĩ trận đấu đã kết thúc, nhưng thực tế Chim mòng biển không hề bỏ cuộc. Phút 74, Danny Welbeck ghi bàn vào lưới CLB cũ để đưa Brighton trở lại. Đó là cú sút phạt từ ngoài 20m, bóng lọt qua hàng rào, ghim vào góc cao khiến thủ môn Lammers phóng người trong vô vọng.

Bàn thắng muộn trong thời gian bù giờ của Charalampos Kostoulas (từ quả phạt góc của James Milner) đã làm nín lặng cầu trường khi sự căng thẳng lan tỏa Old Traffrord, nỗi ám ảnh thua Brighton 3 lần liên tiếp ở đây khiến các fan Quỷ đỏ lo lắng. Nhưng ở phút 90+5, Mbeumo đã lao theo đường chuyền cùa Bruno để sút tung lưới đội khách, mang về cho Man United ba chiến thắng liên tiếp tại Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 2-2024 dưới thời người tiền nhiệm của Amorim, Erik ten Hag.

Bryan Mbeumo ghi cú đúp trong chiến thắng quan trọng trước Brighton

Chiến thắng đối thủ khó chơi Brighton đưa Man United lên vị trí thứ tư tại Ngoại hạng Anh và là nguồn khích lệ to lớn cho Quỷ đỏ trên hành trình hồi sinh dưới tay Amorim. Huyền thoại Quỷ đỏ, Owen Hargreaves bày tỏ: "Man Utd dẫn trước 3-0 và họ đã có những thay đổi, rồi thế trận thay đổi. Brighton đã chơi tốt hơn hẳn trong 20 phút cuối. Man Utd với Cunha và Mbeumo là những cầu thủ có thể mang về chiến thắng. Sesko đã có một ngày thi đấu khá im ắng. Trận đấu không lý tưởng vào cuối trận, nhưng họ đã tìm ra cách để giành chiến thắng. Ba bàn thắng liên tiếp. Họ cần tận hưởng khoảnh khắc này vì họ đã trở lại với cuộc đua".

HOÀNG HÀ