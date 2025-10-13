Crystal Palace sẵn sàng tưởng thưởng cho HLV Oliver Glasner

Chủ tịch Steve Parish cho biết Crystal Palace đã trao đổi với Oliver Glasner về việc gia hạn, hy vọng tiếp tục cộng tác với vị HLV tài ba người Áo sau khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này.

HLV Oliver Glasner trong một thời gian ngắn đã giúp Crystal Palace “lột xác” ngoạn mục.

Oliver Glasner, người đến Crystal Palace vào tháng 2-2024, đã dẫn dắt ‘Đại bàng’ đến chức vô địch FA Cup mùa trước - là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử 164 năm của họ - cũng như chức vô địch Community Shield vào tháng 8. Nhà cầm quân 51 tuổi gần đây cũng thiết lập kỷ lục 19 trận bất bại trên mọi đấu trường của CLB… Rõ ràng, những gì cựu HLV của VfL Wolfsburg và Eintracht Frankfurt làm được đã vượt qua mọi kỳ vọng, từ đó đặt ra cho ban lãnh đạo Crystal Palace ưu tiên giữ chân ông bằng mọi giá, với mục tiêu giúp họ đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Chủ tịch Steve Parish chia sẻ với talkSPORT: “Chúng tôi đã có một số cuộc trao đổi sớm. Chúng tôi rất muốn giữ Oliver lại, chúng tôi đang xây dựng nên một điều gì đó. Tôi nghĩ với Oliver, điều quan trọng là các điều kiện phải phù hợp. Điều quan trọng là mọi thứ phải theo cách mà anh ấy yêu thích công việc của mình, và anh ấy thấy các điều kiện thuận lợi để đạt được thành công. Oliver muốn giành chiến thắng. Anh ấy không giấu giếm điều đó. Đó là lý do anh ấy gắn bó với bóng đá. Vì vậy, nếu chúng tôi có thể kết hợp những lợi ích đó thì hy vọng chúng tôi có thể tạo ra điều gì đó”.

Parish cũng cho biết tiền vệ Adam Wharton đang “tập trung” vào đội bóng giữa những tin đồn liên quan đến Man.United với động thái chiêu mộ tuyển thủ Anh này. Ông nói: “Tôi nghĩ Adam sẽ muốn chơi ở Champions League với chúng tôi vào một thời điểm nào đó, nếu chúng tôi có thể, hoặc có thể là cho một CLB khác. Cậu ấy là một tài năng phi thường. Tôi nghĩ ngay lúc này, và tôi không thể nói thay cho Adam, nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang tập trung vào thời gian ở Crystal Palace”.

Palace đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, giành 12 điểm sau 7 trận, và sẽ tiếp đón Bournemouth vào thứ Bảy.

LINH SƠN