Crystal Palace mới là đội mạnh nhất nước Anh hiện tại

Những tháng qua khó có thể suôn sẻ hơn với Crystal Palace. Sau khi kết thúc mùa trước bằng chuỗi 8 trận bất bại, đỉnh điểm là vô địch FA Cup, đội bóng dưới thời Oliver Glasner tiếp tục phong độ ấn tượng ở đầu mùa 2025-26. Palace đã chơi 9 trận mùa này mà không thua, nâng tổng chuỗi bất bại lên 17 trận ở mọi đấu trường. Nếu tránh thua Liverpool cuối tuần tới – đội họ đánh bại ở Community Shield tháng trước – họ sẽ bằng kỷ lục 18 trận bất bại hồi năm 1969.

Ngoài việc giành thêm cúp bạc tại Wembley, còn có tin vui khác. Họ vượt qua vòng loại Conference League để tham dự giai đoạn vòng bảng lần đầu tiên, lọt vào vòng 4 cúp Liên đoàn, và hiện xếp thứ 5 Premier League.

Như đã nói, mọi thứ không thể tốt hơn. Nhưng thậm chí, số liệu còn cho thấy nhiều thứ có thể tốt hơn nữa. Mô hình điểm kỳ vọng của Opta cho thấy Palace xứng đáng xếp cao hơn.

Ví dụ như dữ liệu kỳ vọng (xG) từ 5 vòng đầu Premier League 2025-26 cho thấy Palace không nên chỉ xếp thứ 5. Thay vào đó, họ xứng đáng dẫn đầu.

Bảng điểm kỳ vọng Premier League 2025-26 sau 5 trận

Chỉ mới 5 trận, không ai nói Palace đủ sức tranh vô địch. Nhưng việc 'nên' có nhiều điểm hơn báo hiệu tốt đẹp. Dữ liệu cho thấy chuỗi thắng 5 trận của Liverpool không bền vững (mô hình xếp họ thứ 6, chỉ đạt 8.6 điểm kỳ vọng thay vì 15 điểm thực), trong khi Palace xứng đáng hơn 9 điểm hiện tại. Nếu các đội duy trì phong độ, Palace có thể leo cao hơn.

Xem bảng Premier League từ đầu năm 2025, Palace xếp thứ 4 với 42 điểm, chỉ sau Liverpool, Arsenal và Man City.

Bảng Premier League từ 1-1-2025

Thành công dựa nhiều vào hàng thủ xuất sắc. Họ chỉ thủng lưới 2 bàn sau 5 trận, chia sẻ kỷ lục thủ tốt nhất với Arsenal. Trước bàn thắng của Jarrod Bowen cho West Ham, chỉ Callum Hudson-Odoi xuyên thủng lưới Palace. Hàng thủ vững chắc nhờ bộ ba Marc Guéhi, Maxence Lacroix và Chris Richards; họ giữ sạch lưới 11/19 trận Premier League khi bộ ba này đá chính. Palace may mắn giữ chân họ. Guéhi suýt sang Liverpool hè qua.

Dù vậy, Palace của Glasner lớn hơn tổng các cá nhân. Họ có thể vẫn thắng nhiều điểm nếu Guéhi ra đi. Đây không phải đội bóng cá nhân, mà cỗ máy vững chắc, hoạt động mượt mà, vượt trội trọng lượng. Họ chứng minh điều đó bằng cách tiếp tục biểu diễn sau khi mất Eberechi Eze – tài năng lớn nhất lịch sử – sang Arsenal hè qua.

Phong cách phản công trực tiếp, dựa trên hàng thủ vững và chuyển tiếp nhanh vào 1/3 cuối, đang hiệu quả cao. Trong thời đại Premier League ngày càng chuộng bóng dài, quyết định bổ nhiệm Glasner – HLV luôn chơi vậy – từ tháng 2-2024 là sáng suốt.

Mùa này, chỉ Burnley và Brentford kiểm soát bóng ít hơn Palace (42.4%). Chỉ Burnley bắt đầu chuỗi chuyền mở từ gần khung thành mình hơn Palace (39.4m). Palace pressing cuối sân ít nhất (388 lần, thấp hơn 82 so với đội khác), giành bóng trong 40m khung đối thủ ít nhất (19 lần). Họ tấn công lên nhanh (2.02 m/s), chỉ sau Burnley (2.10 m/s).

Những thống kê vẽ nên bức tranh: ngồi sâu, chịu áp lực, phản công nhanh? Không hẳn.

Dù pressing cao ít nhất, họ không lùi sâu thành khối thấp trước khung thành. Họ dành nhiều thời gian out-possession ở mid-block (62%) hơn bất kỳ đội nào, cho thấy không ngại rủi ro, để khoảng trống sau lưng, giảm không gian đối thủ.

Họ cũng chưa hiệu quả phản công, chỉ 1 cú sút và 0 bàn từ fast break – thấp nhất giải. Họ không phải đội low-block và phản công. Thực tế, họ kiểm soát tốt hơn ở 1/3 cuối, dù kiểm soát bóng thấp. Họ lên bóng nhanh nhưng dừng lại đánh giá trước quyết định hợp lý.

Tạt bóng là đường chính đến bàn thắng, với 5 bàn non-penalty từ tạt. Hai bàn từ tình huống cố định, nơi họ hiệu quả. Chỉ Arsenal, Everton, Chelsea tạo xG set-piece (dàn xếp phối hợp) nhiều hơn Palace (3.00 xG). Nhưng họ không phụ thuộc bóng chết. Họ xếp thứ 5 open-play xG (4.7) (dự kiến lối chơi bóng sống), sau Man City, Man Utd, Brighton, Liverpool – các đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Ở đầu kia sân, sau 5 trận, họ thủng lưới trước các tình huống mở chỉ 1.7 xG (0.3 xG/trận).

Đội bóng có biệt danh “Đại bàng” đang bay cao, dữ liệu cho thấy họ có thể vút xa hơn. Họ có 59 điểm từ 38 trận Premier League gần nhất (dài một mùa), nhưng mất 3 trận đầu, họ sắp phá kỷ lục 63 điểm dưới Alan Pardew tháng 12-2015. Nếu lấy 5 điểm từ Liverpool, Everton, Bournemouth, họ sẽ phá kỷ lục.

Ba trong bốn mùa qua, 63 điểm đủ xếp thứ 6 – vị trí cao nhất lịch sử Premier League của Palace. Phong độ cuối mùa trước và đầu mùa này cho thấy khả thi. Đây là đội bóng đáng gờm, đáng tin, đã làm nhiều điều chưa từng. Có lý do tin họ tiếp tục.

LONG KHANG