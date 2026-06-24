Croatia thắng nhọc nhằn Panama

Cùng găp bất lợi ở trận ra quân ở bảng L nên hai đội cùng đặt quyết tâm cao trong việc giành chiến thắng để tranh vé đi tiếp. Đội bóng đến từ châu Âu đã giành trọn 3 điểm từ chiến thắng nhọc nhằn với tỷ số tối thiểu vào ngày 24-6.

Croatia có chiến thắng kịp thời trước Panama để thắp lại hy vọng tranh vé đi tiếp.

Kinh nghiệm từ dàn cựu binh đã giúp Croatia nhập cuộc tốt hơn, họ kiểm soát bóng nhiều, nhưng sức ép không quá lớn trong vòng 16m50 của đối phương khi hàng thủ của Panama vận hành khác chắc chắn.

Ở vào thời điểm đang có thế trận tốt, Croatia suýt nhận bàn thua ở phút 23. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, José Luis Rodríguez đánh đầu căng buộc thủ môn Dominik Livaković cản phá bằng những đầu ngón tay trước khi bóng dội xà ngang khung thành Croatia.

Sau bàn suýt thua, Croatia thi đấu thận trọng hơn trong khi Panama dần giành lại thế trận cân bằng nhờ vào nguồn thể lực tốt của các cầu thủ và vận hành lối chơi phòng ngự phản công vững chắc.

Sang đầu hiệp hai, phút 53, thế trận cân bằng bị phá vỡ từ pha lên bóng nhanh của Croatia. Từ đường tấn công ở biên phải, Josip Stanisic băng nhanh xuống gần cuối sân rồi căng ngang để tiền đạo mới vào sân thay người Budimir lao nhanh vào đệm bóng cận thành tung lưới Panama.

Bàn thắng khơi thông bế tắc đã giúp Croatia thi đấu thong dong hơn, trong khi Panama buộc chuyển đổi trạng thái sang tấn công, nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự chắc chắc được đan xen giữa sức trẻ và cựu binh dày dạn kinh nghiệm của Croatia.

Giành 3 điểm chung cuộc, Croatia thắp lại hy vọng đi tiếp, trong khi Panama sớm bị loại khi chưa có điểm nào sau hai vòng đấu.

QUỐC CƯỜNG